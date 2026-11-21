Un interno fue hallado sin vida en su celda del Establecimiento Penitenciario N.° 5 de Villa María, en la provincia de Córdoba. La principal hipótesis apunta a que habría muerto como consecuencia de una descarga eléctrica mientras manipulaba una conexión improvisada.
Murió un preso en una cárcel de Villa María tras manipular un alargue casero
El personal médico realizó maniobras de reanimación, pero no logró salvarlo. La Justicia intervino para esclarecer las circunstancias del episodio y determinar las causas del fallecimiento.
De acuerdo con la información difundida por el Servicio Penitenciario de Córdoba a través de sus canales oficiales, el episodio se registró a las 15:04. Según las primeras versiones, el recluso habría estado manipulando un alargue de fabricación casera cuando recibió la descarga eléctrica.
Intentos de reanimación
Tras advertir lo sucedido, acudieron al lugar un servicio de emergencias y personal del Servicio Médico del establecimiento penitenciario. Ambos equipos realizaron maniobras de reanimación para intentar salvar al interno.
Sin embargo, a las 15:25, los profesionales constataron su fallecimiento.
La investigación
El diagnóstico inicial señala que la muerte podría haber sido provocada por una descarga eléctrica. A partir de esta hipótesis, tomó intervención la Fiscalía de Turno, junto con el Juzgado de Ejecución Penal correspondiente y las autoridades judiciales y penitenciarias competentes.
El objetivo de las actuaciones es esclarecer cómo ocurrió el episodio y determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.