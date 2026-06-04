Un hombre de 45 años que era buscado por la Justicia, acusado de un grave caso de violencia de género, fue atrapado por la policía en la ciudad de Santa Fe este jueves, en barrio Constituyentes.
Detuvieron a un hombre acusado de violar una medida de distancia para atacar a su expareja
El presunto autor del hecho tiene 45 años y una hija de 13 años en común con la víctima. Vive en situación de calle y fue aprehendido en barrio Sur de la capital provincial por el Comando Radioeléctrico.
Este sujeto, que vive en situación de calle, fue interceptado en horas de la madrugada de este jueves, en la cuadra de calle Obispo Gelabert al 3500.
Los uniformados introdujeron en el sistema los datos filiatorios del sospechoso y entonces se percataron de que tenía pedido de captura por incumplimiento del mandato judicial y lesiones leves dolosas calificadas.
La orden había sido solicitada por el fiscal Marcelo Nessier, a raíz de un grave incidente ocurrido durante su último turno, el 30 de mayo pasado.
Según una denuncia radicada telefónicamente poco después en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), ese día pero por la tarde, el sospechoso (cuyas iniciales son H.H.H.) junto con un familiar y otros cuatro sujetos desconocidos atacaron a una mujer, expareja del primero.
En inmediaciones del cruce de avenida General López y calle Zavalla, en el sur de la capital provincial, los hombres le aplicaron varios golpes de puño en el rostro de la víctima, que sufrió lesiones de carácter leve.
Sin distancia
Además del violento ataque, H. H. H. está acusado de haber violado una medida de distancia impuesta por la Justicia. Es que -entre otras restricciones- este hombre no podía acercarse a menos de 100 metros de su expareja.
Ella también tenía un botón antipánico. Cabe destacar que el juez también le había prohibido arrimarse a la hija que tienen en común, una pequeña de 13 años.
La causa fue puesta en manos de la fiscal Milagros Parodi, quien en las próximas horas imputaría al aprehendido por los delitos de lesiones leves dolosas calificadas en contexto de violencia de género y desobediencia a un mandato judicial.
Madre e hija viven en Santo Tomé, por lo que también tomó cartas en el asunto personal del Área de la Niñez, la Adolescencia y la Familia del municipio de esa ciudad del departamento La Capital.