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Monte Vera: investigan una balacera contra un salón de reuniones cristianas

Desconocidos efectuaron varios disparos contra un inmueble ubicado sobre calle Sarmiento al 5500. Los impactos quedaron marcados en una puerta de aluminio y en una pared. En tanto la comisaría 20 y la PDI intentan identificar a los autores del ataque.

El incidente sacudio la calma habitual de la localidad. Foto: archivo El LitoralEl incidente sacudio la calma habitual de la localidad. Foto: archivo El Litoral
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Un inquietante episodio de violencia armada es investigado por estas horas en Monte Vera, luego de que desconocidos efectuaran varios disparos contra un inmueble donde funciona un salón destinado a reuniones cristianas.

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles en una propiedad ubicada sobre calle Sarmiento al 5500 y motivó la intervención de efectivos policiales, peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) y autoridades judiciales.

Las primeras señales de alerta surgieron alrededor de las 21.15, cuando una comunicación al sistema de emergencias informó sobre detonaciones de arma de fuego en la zona.

"Pistoleros" en moto

Al arribar al lugar, los uniformados entrevistaron a una joven de 20 años que se encontraba en el patio delantero de la vivienda de un familiar. La muchacha relató haber escuchado varias detonaciones compatibles con disparos de arma de fuego y recordó haber visto pasar una motocicleta de baja cilindrada, aparentemente una 110 centímetros cúbicos, ocupada por dos hombres vestidos con ropa oscura.

No obstante, aclaró que no observó directamente el momento de los disparos y que su apreciación surgía del hecho de que no había otras personas circulando por la cuadra en esos instantes. También manifestó que, por la forma en que se produjeron los estruendos, creyó que los tiros habían sido efectuados al aire.

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar este domingo por la tarde en la localidad de Monte Vera, donde una pareja de jubilados fue víctima de un robo en su vivienda ubicada en zona rural, a unos 500 metros del cruce de las rutas 2 y 5.Las víctima creen que fue un ataque dirigido. Foto: archivo El Litoral

La situación generó preocupación en la joven, quien solicitó acompañamiento policial para regresar a su domicilio. Sin embargo, el episodio adquiriría una dimensión diferente poco después.

Cerca de las 22, un nuevo llamado al 911 volvió a requerir presencia policial en el mismo sector. Esta vez fue el propietario del inmueble quien advirtió que algo no estaba bien.

El hombre explicó que inicialmente no había dado mayor importancia a las detonaciones escuchadas momentos antes, luego de que su sobrina le comentara lo ocurrido. Pero al salir nuevamente hacia la vereda observó daños en la parte frontal de una construcción utilizada para encuentros religiosos.

Ataque dirigido

Según se constató posteriormente, una puerta de aluminio blanco de doble hoja presentaba cuatro perforaciones compatibles con impactos de arma de fuego. Además, los actuantes detectaron otro orificio en una pared cercana, indicios que reforzaron la hipótesis de un ataque dirigido contra el inmueble.

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Ante la gravedad de la situación, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación y se convocó a especialistas de la Policía de Investigaciones.

Peritajes en el lugar

Peritos de la PDI trabajaron durante varias horas en la escena realizando relevamientos fotográficos, inspecciones técnicas y la búsqueda de elementos de interés para la causa.

PATRULLERO, PDI . GENTILEZAPeritos de la PDI trabajaron en el lugar. Foto: archivo El Litoral

Asimismo, durante las diligencias se estableció la existencia de cámaras de videovigilancia en una vivienda cercana ubicada sobre la misma arteria. No obstante, al momento del procedimiento no fue posible localizar al propietario del inmueble para acceder al material registrado.

La investigación fue caratulada provisoriamente como "Abuso de arma de fuego" y procura determinar la identidad de los autores, la mecánica del ataque y los posibles motivos que derivaron en los disparos.

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Por el momento no se reportaron personas heridas, aunque la magnitud de los daños y la cantidad de impactos detectados generan preocupación entre los investigadores, que intentan reconstruir los movimientos de los ocupantes de la motocicleta observada en el lugar. Las actuaciones continúan bajo directivas de la Fiscalía en turno.

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