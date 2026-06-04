Violencia

Monte Vera: investigan una balacera contra un salón de reuniones cristianas

Desconocidos efectuaron varios disparos contra un inmueble ubicado sobre calle Sarmiento al 5500. Los impactos quedaron marcados en una puerta de aluminio y en una pared. En tanto la comisaría 20 y la PDI intentan identificar a los autores del ataque.