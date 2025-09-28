Les pidió que dejen de hacer ruido y le reventaron el parabrisas

Un hombre de 45 años se encontraba estacionado en su vehículo en la calle Bailén al 100, en el barrio Yapeyú de la ciudad de Córdoba, cuando escuchó música a alto volumen proveniente de un grupo de jóvenes reunidos en la vía pública.
Un hombre solicitó a un grupo de jóvenes que aminoraran el volumen de la música en la vía pública. Como respuesta, los agresores atacaron su vehículo con un objeto contundente. La Policía detuvo a cuatro personas involucradas en el incidente.
Preocupado por la molestia y buscando tranquilidad, se acercó al grupo para solicitarles que aminoraran el volumen. Sin embargo, en lugar de recibir una respuesta cordial, fue atacado violentamente. Los agresores utilizaron un objeto contundente para destrozar el parabrisas del automóvil del hombre.
Tras el ataque, el hombre logró comunicarse con la Policía, quienes acudieron rápidamente al lugar de los hechos. Los efectivos realizaron un operativo en la zona y lograron identificar y detener a cuatro personas involucradas en el incidente.
Los detenidos, con edades comprendidas entre los 18 y 32 años, fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde quedaron a disposición de la Justicia.
La rápida intervención de las autoridades permitió esclarecer el hecho y garantizar la seguridad del ciudadano afectado. Se espera que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia de imputación, donde se determinarán las responsabilidades legales de los detenidos.
Preocupación por la violencia urbana
Este incidente resalta una creciente preocupación por la violencia urbana en la ciudad de Córdoba. Situaciones cotidianas, como un simple reclamo por ruidos molestos, pueden desencadenar actos de agresión que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
Las autoridades locales han expresado su compromiso en reforzar la presencia policial en las zonas más conflictivas y en promover campañas de concientización para fomentar la convivencia pacífica.
Mientras tanto, los vecinos del barrio Yapeyú han manifestado su temor ante la escalada de violencia y han solicitado medidas más estrictas para prevenir futuros incidentes. "No podemos vivir con miedo en nuestras propias calles", expresó una residente del área.
