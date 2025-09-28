Violencia en Córdoba

Les pidió que dejen de hacer ruido y le reventaron el parabrisas

Un hombre solicitó a un grupo de jóvenes que aminoraran el volumen de la música en la vía pública. Como respuesta, los agresores atacaron su vehículo con un objeto contundente. La Policía detuvo a cuatro personas involucradas en el incidente.