Voraz incendio destruyó gran parte de una vivienda en Constituyentes

Un importante incendio se registró durante la tarde del viernes en la localidad de Constituyentes, donde una vivienda de construcción antigua fue severamente afectada por el accionar del fuego.
El fuego se desató en una casa antigua dividida en dos unidades habitacionales. Dos personas resultaron damnificadas y las pérdidas materiales fueron totales en varios ambientes.
Un importante incendio se registró durante la tarde del viernes en la localidad de Constituyentes, donde una vivienda de construcción antigua fue severamente afectada por el accionar del fuego.
El siniestro demandó un intenso trabajo de los bomberos y la colaboración de distintas dotaciones de la región para lograr su extinción, debido a la magnitud del proceso combustivo y a las características edilicias del inmueble.
El hecho ocurrió alrededor de las 19.24 en una casa ubicada en la intersección de calle 5 y calle E. Hasta el lugar acudió una dotación del Cuartel Zona Norte de la Agrupación Bomberos Zapadores Santa Fe.
Al arribar, los efectivos constataron un incendio declarado en el interior de la vivienda, la cual se encontraba dividida y transformada en dos unidades habitacionales.
El inmueble presentaba una estructura antigua, con paredes de ladrillos asentados en barro, doble techo de chapa con tirantería de madera, cielorrasos de placas de madera y una instalación eléctrica precaria, factores que favorecieron la rápida propagación del fuego.
Como consecuencia del siniestro, se registraron daños totales en dos dormitorios, una cocina, dos baños y un comedor, mientras que otro ambiente destinado a living presentó un marcado ahumamiento.
Además, el fuego destruyó gran parte del mobiliario y electrodomésticos, entre ellos dos lavarropas, roperos, modulares de madera, camas, mesas con sillas, prendas de vestir, ventiladores y un equipo de aire acondicionado tipo split, junto a otros efectos personales.
Para controlar la situación fue necesario recargar la unidad en cuatro oportunidades y se contó con la colaboración de Bomberos Voluntarios de Laguna Paiva, que intervinieron con una unidad rápida y un camión cisterna, además del aporte de un tractor con cisterna perteneciente a la comuna local.
En el lugar se encontraban una mujer de 37 años, residente en la parte trasera de la vivienda, y su tío, de 53, quien habita el sector delantero del inmueble.
También trabajó personal policial y de la Empresa Provincial de la Energía, que procedió a dejar fuera de servicio la línea eléctrica de la cuadra. Las tareas finalizaron cerca entrada la noche.
El hecho alteró la tranquilidad del poblado, que se encuentra ubicado en el departamento La Capital, sobre la Ruta Provincial N° 2, 30 km al norte de la ciudad de Santa Fe.