Dos hombres fueron encontrados calcinados dentro de un automóvil que había sido abandonado en un camino rural cercano a la Ruta 9, en la localidad bonaerense de Zárate. Los investigadores sospechan que se trató de un doble homicidio y analizan si el ataque pudo estar relacionado con un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.
Hallaron a dos hombres asesinados a balazos y calcinados dentro de un auto en Zárate
Las primeras pericias detectaron impactos de bala y proyectiles dentro del vehículo. Las víctimas tenían antecedentes por comercialización minorista de drogas.
El hallazgo ocurrió durante los últimos minutos del lunes, cuando efectivos policiales llegaron al lugar y encontraron un Ford Focus completamente incendiado. En el interior del vehículo estaban los cuerpos de las dos víctimas.
Qué encontraron los investigadores
Las primeras pericias permitieron establecer que los hombres habrían sido asesinados antes de que prendieran fuego el automóvil. Durante el relevamiento de la escena, los especialistas encontraron dos proyectiles calibre .38.
Además, una de las víctimas presentaba tres impactos de bala de otro calibre. Estos elementos forman parte de las pruebas que buscan reconstruir cómo ocurrió el ataque.
La hipótesis de un ajuste de cuentas
Otro de los datos que analiza la investigación es el historial de las víctimas. Ambos hombres eran conocidos por tener antecedentes en distintas causas relacionadas con la comercialización minorista de drogas.
A esto se suma que sus viviendas habían sido allanadas recientemente. Por ese motivo, los investigadores no descartan que el doble crimen esté relacionado con un conflicto vinculado al narcotráfico.
Sin embargo, esta hipótesis todavía no fue confirmada oficialmente y continúa bajo investigación, de acuerdo con lo informado por medios locales.
Cómo avanza la investigación
En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrulla, integrantes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y peritos de la Policía Científica, quienes realizaron las primeras tareas para recolectar evidencias.
La causa busca determinar las circunstancias en las que se produjo el doble homicidio, establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
Hasta el momento, las autoridades no difundieron las identidades de los dos hombres encontrados dentro del vehículo.