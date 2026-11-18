Santa Fe

Encontraron en Colastiné el auto que buscaban por el doble crimen de barrio Guadalupe

El Volkswagen Gol gris apareció abandonado en un sector de pastizales, luego de que vecinos observaran cómo sus ocupantes lo dejaban y escapaban a bordo de otro vehículo. Peritos policiales realizaron una minuciosa inspección del rodado y habrían secuestrado elementos de interés para la causa.