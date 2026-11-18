La búsqueda del Volkswagen Gol gris que había sido señalado como posible vehículo de los autores del doble crimen tuvo un resultado positivo durante la noche del martes. El rodado apareció en la zona de calle Los Guayacanes y pasaje 328.50, en jurisdicción de la Comisaría 28ª de la Unidad Regional I, en Colastiné.
Encontraron en Colastiné el auto que buscaban por el doble crimen de barrio Guadalupe
El Volkswagen Gol gris apareció abandonado en un sector de pastizales, luego de que vecinos observaran cómo sus ocupantes lo dejaban y escapaban a bordo de otro vehículo. Peritos policiales realizaron una minuciosa inspección del rodado y habrían secuestrado elementos de interés para la causa.
De acuerdo con la información recogida por los investigadores, fueron vecinos del sector quienes, durante el mediodía, observaron el ingreso de un automóvil Volkswagen Gol gris, sin dominio visible, hacia un terreno con abundante vegetación.
Pero hubo un segundo movimiento que llamó la atención. Poco después, un otro vehículo, con vidrios polarizados, llegó hasta el lugar y permaneció a la espera de los ocupantes del Volkswagen.
Según el relato aportado por los vecinos, quienes se encontraban en el Gol finalmente subieron al otro coche y ambos vehículos desaparecieron de la escena. Los testigos no pudieron aportar mayores precisiones sobre las personas involucradas.
La novedad fue comunicada a las autoridades y motivó la intervención de personal policial y de la comisión criminalística, que arribó al lugar durante la madrugada.
Algunos rastros
Una vez asegurada la escena, los especialistas de la PDI comenzaron una minuciosa inspección del Volkswagen Gol. Los trabajos se concentraron en la búsqueda de elementos que pudieran aportar información para la causa.
Como es de práctica se buscaron huellas y otros indicios que puedan conducir a los ocupantes del rodado. También se ubicaron cámaras de seguridad instaladas en la calle cuyos registros podrían aportar información sobre los movimientos del vehículo y de las personas que lo utilizaron.
Por disposición de la fiscal María Laura Urquiza, quedaron bajo secuestro las llaves encontradas dentro del automóvil, como así también otros elementos.
Doble homicidio en Guadalupe
El hallazgo del vehículo se produjo pocas horas después del brutal episodio registrado durante la mañana del martes en una vivienda de Ayacucho al 200, entre Riobamba y Defensa, en barrio Guadalupe de la ciudad de Santa Fe.
Allí fueron encontrados asesinados Luis Eugenio Ojeda, de 48 años, y su hijo Lucas Lautaro Ojeda, de 23. Ambos presentaban múltiples heridas compatibles con disparos de arma de fuego.
El primer aviso ingresó al sistema de emergencias 911 a las 9.58, cuando una joven que se encontraba en la propiedad alertó sobre detonaciones. Al descender desde la planta alta, encontró a su padre y a su hermano sin vida en el sector del comedor.
En la escena, los peritos secuestraron vainas servidas calibre 9 milímetros, proyectiles, y una pistola de grueso calibre con 24 cartuchos intactos. También se observaron impactos de bala en distintos sectores del inmueble.
Desde los primeros momentos, una de las principales líneas de trabajo estuvo orientada a localizar un Volkswagen Gol gris que habría tenido participación en el episodio.
La investigación continúa bajo la órbita de la fiscalía de Homicidios, con interrogantes centrales todavía por resolver: quiénes ingresaron a la vivienda de Guadalupe, cuál fue el motivo del ataque y cuántas personas participaron de la ejecución de padre e hijo.