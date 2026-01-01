Altas temperaturas

Ola de calor: cómo cuidarse y cuáles son las señales de alerta

La hidratación constante, la ropa adecuada y evitar la exposición solar en horarios críticos son claves para atravesar los días de calor extremo. El médico clínico Lucas Rodríguez explica qué hacer, qué evitar y cuándo consultar.