¿Debemos lavar el arroz antes de cocinarlo? Lo que dice la ciencia

Lavar el arroz antes de cocinarlo es una práctica común en muchas culturas, pero la ciencia moderna confirma que no se trata solo de una costumbre: esta acción puede mejorar la textura del grano, reducir contaminantes como el arsénico y asegurar una cocción más saludable. Sin embargo, hacerlo en exceso puede eliminar nutrientes esenciales.