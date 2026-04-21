Hasta este martes se podía adquirir el bono para el partido del domingo, entre Colón y Godoy Cruz, a un valor de 10.000 pesos, mientras que los que lo compren desde el miércoles, deberán pagar 15.000 pesos para ver en acción al equipo de Medrán en un durísimo partido que se jugará en el barrio Centenario a partir de las 19.
Colón: último día para comprar el bono a $ 10.000, desde mañana será a $ 15.000
Hasta este martes, el socio sabalero tiene un valor promocional para adquirir la entrada y estar presente el domingo a las 19 para alentar al equipo que viene puntero del torneo. A partir de este miércoles, el precio aumenta.
Se trata de un esfuerzo que solicita la dirigencia sabalera para seguir adelante con un plan de saneamiento económico que se trazó, al margen de solucionar algunos aspectos puntuales como, por ejemplo, el contrato de Ignacio Lago.
El representante del futbolista estuvo presente el sábado en la cancha de Morón y mantiene diálogos diarios con el presidente Alonso. Los términos generales están arreglados de palabra y lo que resta es hacerse del dinero que se le prometió como resarcimiento por el bajo sueldo que percibió en estos últimos tiempos. Una vez que se cumpla con esa actualización, se firmará el vínculo porque los números para la extensión del contrato están arreglados.
Además, es totalmente necesario hacerlo ya que el jugador pertenece a Colón y a Talleres por partes iguales y Colón tiene el compromiso de arregla el vínculo y que el jugador no quede en libertad de acción a fin de año, que es la fecha original de vencimiento del contrato. De allí la necesidad de extenderlo por un año más.
El presidente y el informe sobre la herencia
En cuanto a los números, el presidente Alonso fue claro el sábado en diálogo con El Litoral cuando manifestó que “el club está estable, firme y con convicciones destacadas y con ese objetivo común que todos perseguimos y en el que estamos todos consustanciados, desde los dirigentes y pasando por el director deportivo y el entrenador”, pero reconoció los problemas económicos heredados: “Estamos preparando el informe y cuando lo tengamos vamos a salir a hablar. No queremos hacerlo como se hizo en otras ocasiones, cuando salieron a decir cosas que no eran para nada ciertas y el tiempo nos dio la razón. Nosotros vamos a salir con cuestiones firmes y con certezas para que el socio sepa qué club recibimos y qué estamos haciendo para salir adelante”, señaló el presidente rojinegro.
Respecto de lo futbolístico, Medrán deberá definir el equipo para el domingo sabiendo que no contará con Muñoz (expulsado ante Morón) y que tendrá que esperar la evolución de los lesionados (Budiño, Peinipil, Allende y Marcioni).
No dejó para nada satisfecha, a la dirigencia, la actuación del árbitro Alvaro Carranza en el partido con Morón. Si bien no hubo incidencia directa en el resultado, la expulsión de Muñoz cuando se jugaban 35 minutos del primer tiempo fue un condicionante, más allá de la muy floja actuación que tuvo el equipo y que también dejó preocupación en el ambiente dirigencial.
Volviendo a la formación, habría algunos cambios para recibir a Godoy Cruz, un equipo que se fue silbado por la gente luego del empate en el último partido que se jugó en el Gambarte, ante San Miguel.
Es posible que ingrese algún volante con juego (¿Godoy?) para suplantar a Muñoz, en tanto que la recuperación de los lesionados podrían marcar el regreso de algunos de los jugadores que están lesionados. Hoy, cualquiera de los cuatro anteriormente mencionados son titulares y, por lo tanto, si se recuperan, irán a la cancha en el partido del domingo.
El rival llega con presiones
En cuanto al rival, Roberto Ramírez, el capitán del equipo mendocino, habló sobre el malestar de los hinchas de Godoy Cruz y dijo que "la gente hace un esfuerzo muy grande para venir a la cancha, ellos querían irse con una alegría y nosotros no se la pudimos dar. Los entendemos y somos los primeros que queremos ganar, es parte del juego y hay que seguir trabajando", dijo el capitán de Godoy Cruz, equipo que se fue silbado por el público, tras el encuentro con San Miguel, que terminó empatado.
Después de este partido, Colón deberá visitar a Los Andes. Este partido, casi con seguridad, se programaría para el sábado 2 de mayo y tendrá que resolverse si irá con público visitante. Esta decisión no compete a Colón, sino al club local y, sobre todo, a los organismos de seguridad. En el estadio de Los Andes hay espacio para albergar a la hinchada visitante, pues se construyó una cabecera y sería la que ocuparía la gente que vaya a Lomas de Zamora, escenario en el que Colón hace mucho tiempo que no juega.