Para el domingo ante Godoy Cruz

Colón: último día para comprar el bono a $ 10.000, desde mañana será a $ 15.000

Hasta este martes, el socio sabalero tiene un valor promocional para adquirir la entrada y estar presente el domingo a las 19 para alentar al equipo que viene puntero del torneo. A partir de este miércoles, el precio aumenta.