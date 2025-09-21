Colón recibe a Deportivo Morón: dónde verlo, horario y formaciones

El Colón de Medrán no logra salir del pozo. Ahora tiene el desafío de sumar de a tres frente a un rival complicadísimo como lo es Deportivo Morón. El partido es correspondiente a la Fecha 32 de la Primera Nacional.
El Sabalero y El Gallo se enfrentarán desde las 17hs por la Fecha 32 de la Primera Nacional en el Estadio Brigadier General Estanislao López. El partido será televisado por TyC Sports y TyC Sports Play.
Por el lado Sabalero; el plantel no tiene rumbo alguno y en su mayoría, no vestirán la camiseta de Colón el próximo año; Colón está 16 en el Grupo B con 28 puntos (8G-4E-19P). Ya nada puede tranquilizar a un público sabalero que tendrá que votar el 30 de noviembre a nuevas autoridades que intenten dar vuelta este papelón histórico.
En tanto, El Gallo está asentado en el reducido y tiene chances de ascender directamente. Se encuentran quintos, con 53 puntos (14G-14E-11P)
Como es normal en la Primera Nacional, el partido será transmitido por TyC Sports y TyC Sports Play a partir de las 16:50hs.
Nazareno Arasa es el elegido por la AFA para dirigir el encuentro entre Colón y Deportivo Morón. Estará acompañado por los jueces de línea Mariano Viale y Emanuel Serale; Jorge Etem será el cuarto árbitro.
Colón: Giménez; Ibarra, Thaller, Ortiz, Castet; Jourdan o Ibarra, Talpone, Yunis e Lago; Bernardi y Castro.
DT: Ezequiel Medrán.
Morón: Salvá; Cabrera, Lorenzón,Vázquez, Livera; Franco, Ferreira, Olivares o Ballini; González, Costantino y Sanguinetti.
DT: Walter Otta
