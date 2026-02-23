El DT vivió un día de emociones

Medrán: “Colón fue compacto y sólido, pero nos faltó del medio hacia adelante”

El entrenador sabalero, que trabajó tres años y medio en Central Norte, rescató lo defensivo y la dinámica, pero sabe que su equipo no tuvo la misma agresividad del partido con Deportivo Madryn a la hora de atacar.