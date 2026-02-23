Medrán: “Colón fue compacto y sólido, pero nos faltó del medio hacia adelante”
El entrenador sabalero, que trabajó tres años y medio en Central Norte, rescató lo defensivo y la dinámica, pero sabe que su equipo no tuvo la misma agresividad del partido con Deportivo Madryn a la hora de atacar.
Castet se prepara para efectuar un lateral y Medrán observa el posicionamiento de sus jugadores en el campo de juego. Foto: Javier Corbalán
Ya desde el momento en que pisó tierra salteña, Ezequiel Medrán vivió momentos emotivos por el muy buen recuerdo que dejó en la gente de Central Norte, club al que dirigió y llevó del Regional al Federal A, marcando el renacer de un club que durante décadas estuvo penando en las divisionales de abajo, sin poder recuperar el nivel de otros tiempos.
"Nosotros buscamos el partido, pero faltó claridad". Foto: Javier Corbalán
“Fueron tres años y medio muy intensos los que viví acá. Haber dirigido a Central Norte de Salta fue un enorme aprendizaje para mí y creo que para el club también. A mí me marcó mucho y por eso me emociona haberme encontrado con gente con la que vivimos cosas muy intensas”, dijo Ezequiel Medrán luego del partido.
En cuanto al balance del partido, el técnico de Colón señaló que “es positivo, porque seguimos buscando rodaje y así vamos a construir nuestra identidad. Trabajamos muy bien en el aspecto defensivo, tuvimos dinámica y lo que es cierto, es que nos faltó de mitad de cancha hacia adelante”.
Al respecto, agregó que “fallamos en las terminaciones, en los pases finales. Pero fuimos compactos, solidarios y trabajamos del minuto 1 hasta el 90. No bajamos nunca los brazos y eso, para mí, es muy bueno”.
Finalmente, Alan Bonansea se bajó del viaje a minutos de la partida. Medrán decidió que así sea y lo explicó claramente: “Durante la semana, Alan trabajó en forma diferenciada, decidimos a último momento que no viaje, que se quede en Santa Fe y logre una recuperación más rápida. Esperemos tenerlo para el sábado contra Ferro”.
En la parte final del partido, Colón jugó sin delanteros de área. La pregunta de El Litoral al entrenador rojinegro fue si la idea, jugando de esta manera, fue quitarle referencias de marca a los defensores rivales: “No teníamos referentes de área en el plantel luego de las salidas de Cano y Castro, por eso decidimos que arranquen desde atrás y ser más dinámicos. Tanto Marcioni como Ibarra podían darnos proyección por afuera y busqué que Toledo se sume al manejo de la pelota. La idea fue la de llegar con juego asociado al arco rival”.
Agregó Medrán que “no se olviden que el rival juega, tiene sus virtudes y creo que las sociedades, en nuestro equipo, van surgiendo. Central Norte no nos dejó profundizar por afuera y por eso buscamos el pase filtrado por adentro. Estuve muy conforme por la forma en que resolvimos el partido con Madryn y hoy me voy conforme también porque fuimos compactos”.
En cuanto a la decisión de la salida de Ignacio Antonio, dijo que “estaba amonestado, era un partido de mucho roce, podía condicionarlo la amarilla y por eso lo saqué. Toledo viene haciendo un buen trabajo, entrenó muy bien en la semana y creí conveniente la salida de uno y el ingreso del otro”.
"Central Norte no nos dejó profundizar por afuera". Foto: Javier Corbalán
Consultado sobre si la idea era salir con una vorágine diferente de local, para hacerle sentir la presión a los rivales y tratar de trabajar un poco más los partidos cuando se juega de visitante, el técnico sabalero fue claro: “A los partidos los vamos a trabajar siempre. Hoy también tuvimos un inicio muy interesante, teníamos el control del juego, manejábamos la pelota y estábamos adelantados en el terreno, pero nos faltó ser más incisivos en los últimos metros y es lo que vamos a ajustar”.
“Nosotros buscamos el partido, pero no tuvimos claridad en los metros finales de la cancha y el rival también juega”, fue la conclusión que más veces repitió Medrán en la charla con la prensa. “Tampoco quería que el equipo se desequilibrara, porque un error se puede pagar caro o hay que salir a remontar un resultado adverso”, agregó.
Volviendo a la diferencia de nivel que se mostró entre el debut ante Madryn y este partido en Salta, dijo que “el protagonismo lo vamos a buscar siempre, tanto de local como de visitante. Nosotros tenemos que defender un escudo importante como el de Colón. No saldremos nunca a especular, buscaremos todos los partidos en todas las canchas”.
Respecto de la rapidez con la que pudo armar una base titular que empieza a perfilarse, dijo que “hay un equipo nuevo y todo lo que uno pretende, lleva un tiempo, un proceso. No es sencillo encontrar una fluidez rápida, estamos en un proceso de conocimiento mutuo. Empezamos bien y eso es bueno, porque otorga tranquilidad. Pero esto lleva tiempo”.
Por último, resumió en una frase lo bueno y lo malo que se llevó de Salta: “Lo bueno es que el equipo compitió, fuimos sólidos y compactos. Lo malo fue no haber sabido encontrar el camino para llegar el gol y llevarnos los tres puntos”.