Colón cierra la Primera Nacional contra CADU: dónde verlo, horario y formaciones

El Sabalero y El Celeste se enfrentarán desde las 15:30hs por la Fecha 34 de la Primera Nacional en el Estadio Brigadier General Estanislao López. El partido será televisado por TyC Sports Play.

El Brigadier desde el drone de El Litoral. Crédito: Fernando Nicola
 15:38
 / 
Por: 

El Colón de Medrán no logra salir del pozo. Cierra una de las peores temporadas sabaleras de la historia, sin la esperanza de meter aunque sea un gol que alivie los próximos cuatro meses sin fútbol. Será ante CADU, por la Fecha 34 de la Primera Nacional.

Medrán, flamante DT de Colón. Crédito: Carolina NiklisonMedrán, DT de Colón. Crédito: Carolina Niklison

Cómo llegan

Por el lado Sabalero; el plantel no tiene rumbo alguno y en su mayoría, no vestirán la camiseta de Colón el próximo año; Colón está 16 en el Grupo B con 29 puntos (8G-5E-20P). Ya nada puede tranquilizar a un público sabalero que tendrá que votar el 30 de noviembre a nuevas autoridades que intenten dar vuelta este papelón histórico.

En tanto, El Celeste cosechó apenas 21 puntos y descendió.

Mirá tambiénPerdió 3-0 el CADU: si Colón empata mantiene la categoría

Dónde verlo, a qué hora y quién dirige

Como es normal en la Primera Nacional, el partido será transmitido por TyC Sports Play a partir de las 15:20hs.

Nelson Sosa es el elegido por la AFA para dirigir el encuentro entre Colón y CADU.

Nelson Sosa, árbitro AFA.Nelson Sosa, árbitro AFA.

Posible formación de Colón

Colón: Tomás Paredes; Zahir Ibarra, Guillermo Ortiz, Brian Negro y Conrado Ibarra; Kevin Colli, Nicolás Talpone, Zahir Yunis e Ignacio Lago; Christian Bernardi e Iván Ojeda.

DT: Ezequiel Medrán.

