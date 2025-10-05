Colón cierra la Primera Nacional contra CADU: dónde verlo, horario y formaciones

El Colón de Medrán no logra salir del pozo. Cierra una de las peores temporadas sabaleras de la historia, sin la esperanza de meter aunque sea un gol que alivie los próximos cuatro meses sin fútbol. Será ante CADU, por la Fecha 34 de la Primera Nacional.
Medrán, DT de Colón. Crédito: Carolina Niklison
Cómo llegan
Por el lado Sabalero; el plantel no tiene rumbo alguno y en su mayoría, no vestirán la camiseta de Colón el próximo año; Colón está 16 en el Grupo B con 29 puntos (8G-5E-20P). Ya nada puede tranquilizar a un público sabalero que tendrá que votar el 30 de noviembre a nuevas autoridades que intenten dar vuelta este papelón histórico.
En tanto, El Celeste cosechó apenas 21 puntos y descendió.
Como es normal en la Primera Nacional, el partido será transmitido por TyC Sports Play a partir de las 15:20hs.
Nelson Sosa es el elegido por la AFA para dirigir el encuentro entre Colón y CADU.
Nelson Sosa, árbitro AFA.
Posible formación de Colón
Colón: Tomás Paredes; Zahir Ibarra, Guillermo Ortiz, Brian Negro y Conrado Ibarra; Kevin Colli, Nicolás Talpone, Zahir Yunis e Ignacio Lago; Christian Bernardi e Iván Ojeda.
DT: Ezequiel Medrán.
