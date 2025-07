Un equipo de mandíbula frágil

Colón volvió a perder y demostró que el problema no es el técnico

Se fue Yllana, asumió Minella (dos prácticas y a la cancha), pero el equipo siguió mostrando la misma fragilidad y perdió 2 a 0 contra el durísimo Chaco For Ever de Pancaldo. Se acostumbró a perder. Once derrotas en los últimos catorce partidos. Lamentable. ¿Alcanzará con el Pulga Rodríguez para arreglar este desastre?