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Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Colón

El Sabalero volvió a la victoria este domingo en Santa Fe ante San Telmo, ganando por 1 a 0, con gol de Lago, en el regreso de Delfino como técnico.

Colón de Santa Fe se enfrentó a San Telmo por la fecha 24 del torneo de ascenso en el estadio Brigadier López. Foto: Fernando Nicola. Foto: Carolina Niklison.Colón de Santa Fe se enfrentó a San Telmo por la fecha 24 del torneo de ascenso en el estadio Brigadier López. Foto: Fernando Nicola. Foto: Carolina Niklison.
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Colón ganó ante San Telmo por 1 a 0 este domingo en el marco de la fecha 24 de la zona A de la Primera Nacional de fútbol de AFA.

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El encuentro se disputó desde las 15:30 en el estadio Brigadier General Estanislao López de la ciudad de Santa Fe, con transmisión del stream oficial de AFA, LPF Play.

Con este resultado, el rojinegro quedó 3° con 39 puntos, 29 goles a favor y 19 en contra, a 7 de la primera posición, aún en zona de clasificación al Torneo Reducido.

Tabla de posiciones

Cuándo vuelve a jugar Colón

El rojinegro volverá a jugar el próximo sábado 8 de agosto ante San Telmo en el Estadio Brigadier Estanislao López por la 24° fecha del torneo.

Galería BICA: Colón-Acassuso

Galería BICA: Colón-Acassuso

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