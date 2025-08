Presente en Jujuy

Enrique Ariotti sobre Colón: “La bandera de la honestidad no alcanzó”

El ex presidente sabalero (que asumió cuando renunció Marcelo Ferraro), estuvo viendo el partido ante GyEJ. Dijo que no está preparado para volver y que necesitaría “un grupo de al menos diez personas que comulguen mi misma idea para no sentirme traicionado como aquella vez”.