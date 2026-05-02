Ezequiel Medrán va a recuperar a Muñoz para el partido del domingo ante All Boys y seguramente tendrá en óptimas condiciones a Marcioni y a Lértora para que puedan jugar de arranque. El otro que cumplirá con la sanción, será Matías Godoy. De todos modos, en este caso, la irresponsable actitud que tuvo en el partido con Godoy Cruz, seguramente hará que el técnico lo deje afuera de la consideración, al menos para integrar el equipo titular.
Medrán recuperará titulares ante All Boys
Lértora y Marcioni entraron en el segundo tiempo y aportaron lo suyo, no así Cano. Muñoz estará en condiciones de volver. Con Allende, quizás haya que esperar un poquito más.
Con Muñoz y con Lértora, Medrán recuperará la zona de contención en el medio. Olmedo tapó un lugar que había quedado al desnudo por la ausencia de ambos. Confió en él y Olmedo hizo lo que pudo, que no fue mucho. Es un jugador al que se puede acudir en una situación extrema, pero evidentemente no tiene las características que debe reunir un volante central.
Cano tuvo otra vez la chance aparecer en el equipo pero no la aprovechó. Tuvo una situación para convertir y cabeceó a las manos del arquero, en tanto que varias veces se hizo de la pelota en el propio terreno rojinegro y disparó con pelotazos largos en la búsqueda de Bonansea. No fue solución, como sí lo fueron Lértora y, sobre todo, Marcioni con sus ingresos. En este último caso, provocando el desequilibrio con su velocidad y hasta poniendo en jaque a Grance, su marcador, hasta que Leonardo Lemos, el técnico de Los Andes, resolvió sacarlo.
Lértora, Marcioni y Muñoz serán alternativas que el técnico va a tener en cuenta para el armado del equipo titular. ¿Y Sarmiento?, hizo un golazo, cumplió, fue de mayor a menor y abrió el crédito para que Medrán le dé más minutos. Juega en un puesto, el de Marcioni, donde hay un titular que anda bien. Pero puede ser una alternativa jugando detrás de Bonansea, si el equipo lo necesita un poco más suelto para que acompañe a Antonio y entre ambos le den la cuota de fútbol al equipo.