Ricardo Luciani: "No vamos a formar parte de alianzas"

En virtud de algunos comentarios y/o trascendidos periodísticos, además de publicaciones en redes sociales, el candidato a presidente por "Sangre de Campeones" (primera minoría de Godano y segunda fuerza más votada en los últimos comicios) , Ricardo Luciani, dejó en claro que "no participo en ninguna reunión por posibles alianzas electorales y tampoco lo hizo nadie de nuestra agrupación".
Mirá tambiénColón ofrece el pago en cuotas a Espínola y cerró el "Caso Viatri"
"Lo que se diga en contrario es falso y sin sustento", agrega Luciani, cuyos asesores futbolístico serán Luis Adrián Medero y Nelson Omar Agoglia en su proyecto deportivo 2026.
"Empezamos a contar el proyecto a los socios: en la reunión de esta semana hubo 120 sabaleros y la charla fue muy interesante desde todo punto de vista", aclaró Luciani, mencionando el encuentro que se llevó a cabo el club Newell's Old Boys de Mendoza al 4000, este miércoles pasado.
Luciani hizo esta aclaración en virtud de algunas versiones que lo mencionaron como integrando algún tipo de alianza electoral con vistas a los comicios del 30 de noviembre.
Por lo pronto, públicamente fueron el propio Luciani, Ricardo Magdalena y el profesor Carlos Trod, quienes anunciaron que se presentarán en los comicios. Se sabe también de las reuniones del "vignattismo" y la posibilidad concreta de que sea José Alonso quien encabece la lista, que incluirá a Vignatti aunque no se sabe en qué posición dentro de la lista. Pero hay otros actores de la vida política de Colón que no se quedarán afuera, como son los casos de Gustavo Abraham, Oscar Yódice y Luis Valdez ("Clemente"), quienes participaron de las convocatorias que hizo el actual gobierno del club en los momentos de mayor crisis en lo deportivo.
A propósito de la posibilidad de una alianza, los nombres mencionados en último término y el de Ricardo Magdalena integran el listado de quienes habrían mantenido reuniones en los últimos días con el fin de estrechar filas y llegar a puntos de encuentro en cuanto a la propuesta que le acercarán al socio, a fin de formar un frente común.
Recordemos que hay tiempo hasta el 10 de noviembre a las 18 para la presentación de las listas, por lo que será mucho lo que se hablará en todo este tiempo y los cambios que se pueden presentar en el espectro político de la institución.
Volviendo a Luciani, sus referentes en el fútbol (Medero y Agoglia) mantuvieron una reunión con Ezequiel Medrán, el actual entrenador del club que, recordemos también, no tiene una cláusula de rescisión firmada para el supuesto de que se prescinda de sus servicios luego de las elecciones, sino que fue un tema hablado y acordado verbalmente con las actuales autoridades.
Igualmente, Medrán ha manifestado sus deseos de quedarse a seguir trabajando en Colón, tener la chance de armar el plantel (cuestión en la que no ha participado, como tampoco lo hizo Minella) y poder revertir este cuadro de situación que lo ha llevado a no haber logrado una sola victoria en estos seis partidos que lleva como entrenador.
¿Y esto?
El apellido Grondona, aunque haya perdido peso político, tras el fallecimiento de Julio, es escuchado con atención cuando, por ejemplo, se expresa el DT "Humbertito", que, consultado en esta oportunidad por el programa LA VOZ DEL ESTADIO, antes de Arsenal – Alvarado dejó unos cuantos títulos, en media hora de charla.
EL rumor de las últimas horas, que pareciera carecer de sentido común, es que evaluarían terminada la fecha del fin de semana, organizar un cuadrangular con los 4 descendidos por sus pésimas campañas, para que queden solo 2 descendidos.
Grondona expresó: "En el fútbol argentino, como en el país, puede pasar cualquier cosa". "Los descendidos son porque hicieron mal las cosas, pero si arman un cuadrangular sería buenísimo. En el fútbol argentino, como en el país, podría pasar cualquier cosa", dijo Humbertito.
"Lo de Colón no es un fracaso"
"El fracaso creo que va por otro lado. Este es un club que representa a una ciudad y la economía complicada toca a los equipos más chicos. No siento que lo de Colón sea un fracaso. Hace dos años que está en la Primera Nacional y no puede hacer pie, pero porque hay muchos otros equipos que también quieren ascender y todos se juegan un montón de cosas. Colón tiene uno de los planteles más ricos y no se les dieron los resultados. Sí, admito, no es una buena campaña la que hicieron y hay cosas para mejorar. De los errores se aprende. Es un club de Primera". Las palabras pertenecen a Santiago Davio, el técnico del CADU, rival de Colón en el partido del domingo en el Brigadier López, al programa "La Segunda de Ricardo Porta".
Finalmente, elogió el plantel rojinegro y la motivación que genera enfrentarlo: "Colón tiene muchos nombres con recorrido. No se le dieron los resultados, nada más. Todos juegan un plus ante Colón. Dan un 110% por la historia que tiene. A Colón le quieren ganar todos. Ponen un extra, porque te querés mostrar. Le pasó a River e Independiente cuando bajaron. Claro que es una campaña que debe resonar en la gente. Jugar en la cancha de Colón es hermoso, porque es una cancha linda, es un club popular y lleva mucha gente. Nosotros iremos con lo mejor que tenemos y queremos terminar dignamente esta campaña", señaló Davio.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.