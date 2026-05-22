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De cara a la próxima temporada

Unión no venderá su plaza de la Liga Nacional de Básquet

El Tatengue no presentó la carta de intención para ofrecer su lugar en la máxima categoría y se pasó la fecha límite, por lo que sigue dentro de los 19 equipos que conforman la LNB.

Unión no ofreció su plaza, a diferencia de lo que hizo Obras. Foto: LNB.Unión no ofreció su plaza, a diferencia de lo que hizo Obras. Foto: LNB.
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Unión de Santa Fe no presentó su carta de intención para vender su plaza de la Liga Nacional de Básquet (LNB), algo que había sido estimado por algunos dirigentes de forma pública.

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El plazo oficial estaba establecido con fecha límite en el pasado miércoles 20 de mayo, siendo Obras Basket el único que lo hizo.

La LNB temporada 2025/26 sigue aún en disputa con dos semifinales definidas: Boca Juniors vs Quimsa de Santiago del Estero y Ferrocarril Oeste vs Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

Unión quedó en el puesto 15, con récord de 12-19. Foto: LNB.Unión no ofreció su plaza, a diferencia de lo que hizo Obras. Foto: LNB.

A pesar de esto y con el próximo torneo todavía lejos en el calendario, el Tatengue ya apuntaría la previsión rumbo a lo que podría ser su sexta temporada consecutiva en la máxima categoría.

El rendimiento en la 2025/26

Unión no tuvo el año deseado en la Liga Nacional. Había comenzado la temporada con un buen desempeño preparatorio en Brasil y un plantel reforzado con pretensiones de playoffs concretas.

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El nombre propio de Franco Balbi, que le dio la permanencia a Argentino de Junín ante Atenas de Córdoba hace pocos días, era suficiente para entender que el rojiblanco apuntaba hacia arriba.

La clasificación al play-in de la temporada previa marcaba el mayor hito del club en la era moderna del básquet, pero no logró replicarse.

El venezolano Guerra fue el goleador de Unión con 25. Foto: LNB.Unión ante Argentino, otro de los que se salvó. Foto: LNB.

Finalizó en la 16° posición de la fase regular con 13 triunfos y 23 derrotas. La mayoría de las victorias fueron a inicios del 2026, cuando el equipo se acomodó con Ariel Rearte y parecía mirar la postemporada.

Las lesiones e infortunios que involucraron a jugadores como Ignacio Alessio, Daniel Hure o Marko Lukiç forzaron a una reestructuración constante de un plantel que terminó luchando por la permanencia en el Malvicino.

Del equipo que cerró la temporada en Santa Fe sólo tienen contrato vigente Facundo Chamorro y Yeferson Guerra.

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