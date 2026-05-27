El delantero Diego Armando Díaz, que prácticamente no fue utilizado por Leonardo Carol Madelón en el plantel profesional de Unión en este primer semestre 2026 es pretendido por dos equipos argentinos y uno del exterior. Al mismo tiempo, su club de origen, Sportivo Las Parejas, está alerta por lo que considera “un incumplimiento importante” de lo firmado. Su presidente, Nicolás Scarpeccio, abogado de profesión avisa: “No queremos judicializar el tema, pero de seis cuotas de 25.000 dólares cada, apenas cobramos una y media; Unión no nos paga”.
DAD: lo quiere Atlético Rafaela pero Las Parejas dice que Unión “no paga”
El Tate compró el 80 por ciento y el club que visitó Scaloni retiene un 20. Como casi no jugó con Madelón, hay pedidos formales de Argentina y del exterior. “De los documentos de 25.000 dólares, Unión apenas pagó uno y medio”, reclama el club que lo vendió al Tate.
Lo compró en 150.000 dólares pero...
Hace algunos días, desde Estudiantes de Río Cuarto, club de Primera División y prácticamente condenado a jugar en el ascenso el 2027, se fijaron en DAD. “Primero hablaron con el entorno de Diego, después le trasladamos la inquietud directamente al director deportivo de Unión. La idea de ellos es llevarlo hasta final de año pero tener opción de compra”, explican a El Litoral.
Ahora, con el campeonato de Primera División en modo stop por el Mundial FIFA y con el interrogante acerca de la continuidad, apareció un nuevo interesado en Diego Armando Díaz: se trata de Atlético Rafaela.
Como se sabe, “La Crema” tiene dos secretarios deportivos: Federico Domínguez (ex jugador y hermano de Eduardo, DT campeón con Colón) y Fabricio Sánchez Varela. Desde ese lugar, apareció el interés para reforzar al equipo de La Perla del Oeste.
Al interés real y vigente de estos dos clubes argentinos (Estudiantes de Río Cuarto y Atlético Rafaela) se renueva el del fútbol chileno.
Unión hace apenas un puñado de meses decidió hacer uso de la segunda opción que tenía firmada por Diego Armando Díaz (DAD) con el club Sportivo Las Parejas, que milita en la categoría del Federal “A” de la AFA. En diciembre del año pasado se cerró el acuerdo: 150.000 dólares por el 80 por ciento para el Tate y el 20 retenido por el club vendedor para un futuro negocio.
“Unión pudo pagar únicamente una cuota y media. El acuerdo era en seis cuotas y hay un atraso importante que a nosotros nos complica bastante la economía”, explicó el presidente de Sportivo Las Parejas, Nicolás Scarpeccio, en charla con el programa ADN Gol por la FM 96.7.
"No queremos ir a la Justicia contra Unión"
“Hoy el dirigente tiene que tener creatividad y volver a la pollada para juntar fondos. No estamos para tirar manteca al techo ningún club. Las Parejas tiene menos de 20 mil habitantes y es dificilísimo sostener esta estructura”, analizó el dirigente cuyo club milita en el Federal “A” de la AFA.
“Unión pudo pagar solamente una cuota y media; el atraso nos complica bastante la economía. Lo último que queremos es terminar en la Justicia con Unión. Prefiero sentarme a tomar un café antes que mandar una carta documento”, agregó.
“Yo soy abogado de profesión y no me gustaría reclarmarle a Unión el pago por esa vía. Tenemos un gran aprecio por ese club, por lo de Pittón, Fede Vera, ahora DAD. No tengo diálogo con Luis Spahn, me llamaron otros dirigentes. Se que se le complicó lo de Racing a ellos, nosotros quedamos en el medio pero lo que nos debe Unión no es plata para un club de Primera”.
En cuanto a los pocos minutos de este semestre con Madelón y los pedidos de clubes como Estudiantes de Río Cuarto o Atlético Rafaela, el presidente de Sportivo Las Parejas, Nicolás Scarpeccio, agregó: “Sabíamos que a Diego Díaz le iba a costar jugar en este primer año. Está bueno que salga y sume minutos; Diego Armando Díaz es un diamante en bruto, pero sino juega, va a ser difícil evaluarlo”.
Finalmente, el presidente de Sportivo Las Parejas contó la emoción que significó recibir a Lionel Scaloni, el DT de la Selección Argentina, a quen le entregó la camiseta del club (tradicional verde y roja) con el dorsal “13” que usó como jugador en el combinado nacional.
“Estuvimos tomando mates dos horas, llegó acompañado de su hermano Mauro; venían de Rosario donde lo dejaron a Samuel y se iban a Pujato para un contenido de streaming de AFA. La gente de acá no se olvida más, saludó a todos, se sacó foto con medio mundo y el nombre de Sportivo Las Parejas salió en todos lados gracias a Scaloni”.