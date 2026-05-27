Se suma al pedido de Estudiantes de Río Cuarto

DAD: lo quiere Atlético Rafaela pero Las Parejas dice que Unión “no paga”

El Tate compró el 80 por ciento y el club que visitó Scaloni retiene un 20. Como casi no jugó con Madelón, hay pedidos formales de Argentina y del exterior. “De los documentos de 25.000 dólares, Unión apenas pagó uno y medio”, reclama el club que lo vendió al Tate.