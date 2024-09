Sensaciones extrañas

El mercado de pases nulo de Unión: ¿no se pudo incorporar o no se quiso?

En algún momento, el Kily presionó porque la inhibición no se levantaba y los refuerzos no llegaban. El viernes dijo que no hay que buscarle más "el pelo al huevo" y se hizo cargo de las culpas por no haber traído a nadie.