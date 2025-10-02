Unión juega las semifinales del Torneio Abertura de básquet en Brasil

Unión de Santa Fe juega este jueves por la tarde las semifinales del Torneio Abertura NBB CAIXA de básquet 2025, la competición brasileña en la cual compite como invitado.
El rojiblanco se cruza con el poderoso Flamengo tras ganar los dos partidos de su grupo.
El equipo de Maximiliano Seigorman se cruzará desde las 17 horas con el poderoso Flamengo de Sergio “Oveja” Hernández en el Arena BRB Nilson Nelson. El duelo cuenta con transmisión en vivo de Metrópolis vía YouTube.
El Tatengue viene de ganar sus dos partidos de la fase de grupos: 81 a 85 ante UNIFACISA y 75 a 64 ante Brusque. Con esos resultados, finalizó primero en el grupo C.
El cruce de este jueves representa la mayor prueba para el rojiblanco, siendo a su vez el ex club de Franco Balbi, el principal refuerzo de 36 años que suma Unión en la base.
La otra semifinal del torneo preparatorio se disputa entre KTO Minas X CAIXA y Brasília Basquete, el local.
Este torneo se presenta como la puesta a punto del Tate rumbo a la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquet (LNB) que ya comenzó en Argentina hace una semana.
Unión debutará en el torneo doméstico, con objetivos de ingresar nuevamente a playoffs, el 11 de octubre a las 21:30 horas ante La Unión de Formosa como visitante en el Cincuentenario.
Su primer juego como local en el estadio Ángel P. Malvicino lo tendrá recién el 16 de octubre cuando reciba desde las 21 horas a Racing Club Chivilcoy.
