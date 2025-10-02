#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Este jueves

Unión juega las semifinales del Torneio Abertura de básquet en Brasil

El rojiblanco se cruza con el poderoso Flamengo tras ganar los dos partidos de su grupo.

Balbi enfrentará a su ex equipo. Crédito: Prensa Unión
 14:14
Por: 

Unión de Santa Fe juega este jueves por la tarde las semifinales del Torneio Abertura NBB CAIXA de básquet 2025, la competición brasileña en la cual compite como invitado.

Mirá tambiénUnión volvió a ganar en Brasilia y ahora se enfrentará a Flamengo

El equipo de Maximiliano Seigorman se cruzará desde las 17 horas con el poderoso Flamengo de Sergio “Oveja” Hernández en el Arena BRB Nilson Nelson. El duelo cuenta con transmisión en vivo de Metrópolis vía YouTube.

El Tatengue viene de ganar sus dos partidos de la fase de grupos: 81 a 85 ante UNIFACISA y 75 a 64 ante Brusque. Con esos resultados, finalizó primero en el grupo C.

Felipe Queiros, uno de los refuerzos en el juego interno. Crédito: Prensa UniónFelipe Queiros, uno de los refuerzos en el juego interno. Crédito: Prensa Unión

El cruce de este jueves representa la mayor prueba para el rojiblanco, siendo a su vez el ex club de Franco Balbi, el principal refuerzo de 36 años que suma Unión en la base.

La otra semifinal del torneo preparatorio se disputa entre KTO Minas X CAIXA y Brasília Basquete, el local.

Mirá tambiénAtalaya de Rosario le ganó una gran final a Sanjustino y es el campeón de la Copa Santa Fe

Este torneo se presenta como la puesta a punto del Tate rumbo a la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquet (LNB) que ya comenzó en Argentina hace una semana.

Guerra fue el destacado en la planilla durante la fase de grupos. Crédito: Prensa UniónGuerra fue el destacado en la planilla durante la fase de grupos. Crédito: Prensa Unión

Unión debutará en el torneo doméstico, con objetivos de ingresar nuevamente a playoffs, el 11 de octubre a las 21:30 horas ante La Unión de Formosa como visitante en el Cincuentenario.

Su primer juego como local en el estadio Ángel P. Malvicino lo tendrá recién el 16 de octubre cuando reciba desde las 21 horas a Racing Club Chivilcoy.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Unión
Básquet
Polideportivo
Brasil

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro