Unión se enfrenta a Boca Juniors este viernes por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
En Vivo Torneo Clausura
La previa en vivo: Unión visita a Boca en La Bombonera
El Tatengue se enfrenta al Xeneize desde las 21:30 horas por la Copa de la Liga Profesional.
Imagen ilustrativa. Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina. Crédito: REUTERS/Rodrigo Valle
El encuentro se disputa desde las 21:30 horas en La Bombonera “Estadio Alberto José Armando” con transmisión de ESPN Premium.
Minuto a minuto
19:32 / Vie. 02.10.2026
El historial más reciente
El último encuentro entre ambos se disputó el 13 de marzo de este año con empate 1 a 1. El gol del Tatengue lo había convertido Julián Palacios.
19:30 / Vie. 02.10.2026
Cómo llega cada uno
Unión viene de perder por 2 a 1 ante Independiente como local. Se ubica noveno en su zona con 13 puntos, a tres unidades de Newell's, el último clasificado a octavos.
Boca, que eliminó a Racing por cuartos de Copa Argentina el pasado fin de semana, se ubica quinto con 17 puntos.
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