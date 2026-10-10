Cuarta derrota consecutiva

Unión y su tobogán: la fragilidad de los de atrás se contagió al resto

Perdió bien, desperdició oportunidades en el primer tiempo, Defensa lo liquidó en dos avances sobre el cierre de esa etapa y pudo haber aumentado en el final. La impotencia se adueñó del equipo en todo el complemento y terminaron todos silbados e insultados.