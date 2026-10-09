Boca Juniors sumó un punto con sabor amargo en su visita a Córdoba. Por la duodécima fecha del Torneo Clausura de AFA, el conjunto de la Ribera igualó 2 a 2 frente a Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes, un resultado que le impidió descontarle unidades al líder de la Zona A y privó al equipo de dar el salto hacia la cima de la Tabla Anual. Sin embargo, el desarrollo del encuentro pasó a un segundo plano por la seria alarma que encendió la lesión de Leandro Paredes en la antesala de una seguidilla crucial de partidos.
Boca empató con Instituto en Córdoba pero la preocupación pasa por Leandro Paredes
El Xeneize igualó 2 a 2 frente a la Gloria en un trámite cambiante en el Mario Alberto Kempes. Enner Valencia y Miguel Merentiel anotaron para la visita, mientras que Fernando Alarcón y Jonathan Galván lo hicieron para el local. La gran alarma en el equipo de Rodolfo Arruabarrena encendió tras la salida de Paredes, quien duró apenas 16 minutos en cancha antes del cruce de semifinales de Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.
El desarrollo comenzó favorable para el dueño de casa, que abrió el marcador a los 13 minutos del primer tiempo a través de Fernando Alarcón. La respuesta del Xeneize llegó rápido: a los 22, Enner Valencia capitalizó una falla en la salida del arquero Marcos Ledesma para estampando el 1 a 1 parcial. En el reinicio del complemento, la Gloria volvió a dar el golpe desde el vestuario con un tanto de Jonathan Galván a los dos minutos, obligando a la visita a mover el banco de suplentes de inmediato.
Frente a la desventaja, Rodolfo Arruabarrena mandó al campo de juego a Miguel Merentiel y a Leandro Paredes. La inclusión del delantero uruguayo surtió efecto instantáneo, ya que en la primera pelota que tocó definió para marcar el 2 a 2 definitivo a los 10 minutos de la segunda mitad. No obstante, la tranquilidad duró poco en el banco auriazul: el mediocampista de la Selección Argentina debió pedir el cambio apenas 16 minutos después de su ingreso tras sufrir una molestia física que encendió la preocupación de todo el cuerpo técnico.
La situación médica del volante genera máxima inquietud en el Mundo Boca ante la proximidad de compromisos decisivos en el calendario. El equipo encarará una agenda apretada que comenzará este martes a las 21.30 en La Bombonera, cuando reciba a Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, duelo que tendrá su revancha una semana más tarde en el estadio Maracaná. Entre medio de la serie continental, el Xeneize deberá recibir a Talleres el viernes 16 por el certamen local.
Con este resultado, Instituto logró afirmarse en lo más alto de la Zona A con 26 unidades y se mantiene firme en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Boca, por su parte, deberá evaluar el alcance de la dolencia de su referente para encarar una seguidilla que incluye además los clásicos frente a River en condición de local e Independiente en Avellaneda.