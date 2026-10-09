Torneo Clausura

Boca empató con Instituto en Córdoba pero la preocupación pasa por Leandro Paredes

El Xeneize igualó 2 a 2 frente a la Gloria en un trámite cambiante en el Mario Alberto Kempes. Enner Valencia y Miguel Merentiel anotaron para la visita, mientras que Fernando Alarcón y Jonathan Galván lo hicieron para el local. La gran alarma en el equipo de Rodolfo Arruabarrena encendió tras la salida de Paredes, quien duró apenas 16 minutos en cancha antes del cruce de semifinales de Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.