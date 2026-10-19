Unión se enfrenta a Deportivo Riestra este lunes 19 de octubre por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol de AFA.
La previa en vivo: Unión visita a Riestra en el Guillermo Laza
El Tatengue se enfrenta al Malevo desde las 21:15 por la fecha 13 de la Zona A. El equipo de Leonardo Madelón busca cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas.
El encuentro se disputa desde las 21:15 en el estadio Guillermo Laza, con transmisión de ESPN Premium. El conjunto santafesino buscará recuperarse después de las derrotas ante Talleres, Independiente, Boca y Defensa y Justicia.
Minuto a minuto
Las probables formaciones
Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.
Unión: Matías Mansilla; Tobías Rubio o Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Mateo Peresutti, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Las alineaciones todavía no están confirmadas.
Pablo Echavarría será el árbitro
Pablo Echavarría dirigirá el partido, acompañado por los asistentes Ernesto Callegari y Federico García. Ramiro Maglio será el cuarto árbitro. En el VAR estará Yael Falcón Pérez, con Jonathan Barrios como AVAR.