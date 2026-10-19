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La previa en vivo: Unión visita a Riestra en el Guillermo Laza

El Tatengue se enfrenta al Malevo desde las 21:15 por la fecha 13 de la Zona A. El equipo de Leonardo Madelón busca cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas.

La última vez fue victoria del Tate por 2-0. Foto: Matías PintosLa última vez fue victoria del Tate por 2-0. Foto: Matías Pintos
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Unión se enfrenta a Deportivo Riestra este lunes 19 de octubre por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol de AFA.

El encuentro se disputa desde las 21:15 en el estadio Guillermo Laza, con transmisión de ESPN Premium. El conjunto santafesino buscará recuperarse después de las derrotas ante Talleres, Independiente, Boca y Defensa y Justicia.

Minuto a minuto

19:12 / Lun. 19.10.2026

Las probables formaciones

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.

Unión: Matías Mansilla; Tobías Rubio o Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Mateo Peresutti, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Las alineaciones todavía no están confirmadas.

19:11 / Lun. 19.10.2026

Pablo Echavarría será el árbitro

Pablo Echavarría dirigirá el partido, acompañado por los asistentes Ernesto Callegari y Federico García. Ramiro Maglio será el cuarto árbitro. En el VAR estará Yael Falcón Pérez, con Jonathan Barrios como AVAR.

19:10 / Lun. 19.10.2026

A qué hora juegan y dónde verlo

Deportivo Riestra y Unión se enfrentarán este lunes desde las 21:15 en el estadio Guillermo Laza. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, tendrá transmisión en vivo por ESPN Premium.

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