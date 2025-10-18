Unión, el equipo y los detalles
para el gran choque del martes
La vuelta de Estigarribia y el 4-4-2 se convierten en una "fija". Hay que volver a la senda de la victoria para recuperar el terreno perdido y ya olvidarse del descenso.
El equipo que arrancó en Central Córdoba y que tendrá variantes. Arriba: Tarragona, Martínez, Tagliamonte, Palavecino, Rodríguez y Fascendini. Agachados: Vargas, Solari, Fragapane, Mauro Pittón y Del Blanco.
Madelón tiene todavía un par de entrenamientos para definir el equipo que jugará el martes a la tardecita ante Defensa y Justicia, buscando la vuelta del Tate a la victoria, algo que no se da desde hace cinco fechas (perdió dos y empató dos en los últimos cuatro partidos).
A la casi segura vuelta de Estigarribia se sumará el cambio de esquema y el retorno al 4-4-2. ¿Seguirá Fragapane?, es una de las preguntas. ¿Volverá Palacios?, es otra. Seguramente, en la mitad de la cancha continuarán Mauricio Martínez y Mauro Pittón, pero habrá que ver cuáles serán los volantes laterales, puesto en el que tiene a Solari, Palavecino, Palacios y Fragapane como las principales opciones.
Otra posibilidad es que aparezca Corvalán marcando el sector izquierdo y pase Del Blanco a la mitad de la cancha, pero esta es una alternativa que el técnico no ha tenido en consideración hasta el momento.
Un rival que llega agrandado
Uno de los últimos entrenamientos del plantel de Defensa y Justicia, que el martes visitará el 15 de Abril.
Defensa y Justicia, el rival del martes, trepó a la primera posición en esta muy pareja zona A de la Liga Profesional, luego de la victoria que logró en su estadio – que está siendo remodelado y duplicará la cantidad de plateas – por la mínima diferencia.
De la mano de Mariano Soso, que se hizo cargo del equipo luego de un paso intrascendente por Newell’s, el equipo de Florencio Varela está en racha y vendrá a defender su lugar de privilegio en la tabla a Santa Fe, con la ausencia de Juan Miritello, el delantero que fue sancionado provisionalmente por la Conmebol debido a que dio positivo en un control antidopaje que se realizó posterior al segundo partido en el que el Halcón empató por 1-1 ante Universidad Católica de Ecuador, por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, que se disputó el 14 de mayo.
Para ir a la cancha
El estadio 15 de Abril seguramente tendrá un marco multitudinario para apoyar al equipo de Leo Madelón que quiere volver a la victoria. Foto: Fernando Nicola
El partido del martes dará comienzo a las 19.15, la apertura del estadio 15 de Abril será dos horas antes y la oficina de socios atenderá el lunes de 9 a 12 y de 18 a 19, permaneciendo cerrada el martes.
Se recuerda que no habrá venta física en boleterías y que la venta de generales y plateas se realiza exclusivamente online a través de caunion.boleteriavip.com.ar. Los socios ingresan con carnet y cuota al día (octubre), siendo obligatorio presentar DNI.
Los socios con cuota impaga no podrán ingresar, pero podrán regularizar su situación en el momento mediante la web oficial y luego acceder al estadio. Los carnets con fallas o irregularidades serán retenidos, aunque el socio podrá ingresar presentando su DNI.
La venta de entradas para no socios, será exclusivamente online en caunion.boleteriavip.com.ar. El valor de las generales preferenciales (ingreso por Cándido Pujato y López y Planes): $ 23.000. Jubilados: $ 11.500. Menores de 11 años (inclusive): abonan seguro de $ 6.500.
Calles e ingresos: popular socios, Cándido Pujato y López y Planes. Popular no socios, Cándido Pujato y López y Planes. Platea Redonda y Sudoeste, Av. Perón y Bv. Pellegrini. Platea Sudeste, Palcos, Preferencial, Plateas Altas y Codo de Damas, Bv. Pellegrini y López y Planes.
