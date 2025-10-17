El Tate espera por Defensa y Justicia

La vuelta de Estigarribia, lo mejor de Unión para el martes

El delantero, ya recuperado, volvería a la dupla ofensiva como socio de Cristian Tarragona contra “El Halcón” de Varela. ¿A quién sacará Madelón considerando el último once titular?: Palavecino o Fragapane.