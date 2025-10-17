La vuelta de Estigarribia, lo mejor de Unión para el martes
El delantero, ya recuperado, volvería a la dupla ofensiva como socio de Cristian Tarragona contra “El Halcón” de Varela. ¿A quién sacará Madelón considerando el último once titular?: Palavecino o Fragapane.
Vuelve el "Chelo"...¿vuelve el gol?. Foto: Facundo Luque
Ya pasó una semana completa del duro golpe para Unión en el Madre de Ciudades (perdió 3-1 con Central Córdoba de Santiago del Estero) y sin embargo todavía queda “lejos” el próximo juego, que será de local en el 15 de Abril. El próximo martes 21 de octubre, desde las 19.15, el buen equipo de Madelón se verá las caras nada más y nada menos que frente al puntero de la zona, que es Defensa y Justicia.
Si bien falta para el martes, la noticia más importante para el Tate es que el “Chelo Marcelo Estigarribia está físicamente recuperado y arrancará otra vez de titular como socio de Cristian Tarragona.
Por ahora, Leo no mostró ninguna carta, pero la pregunta más importante pasa por saber a quién sacará de ese último once titular que paró en Santiago del Estero: Nicolás Palavecino o Franco Fragapane son las opciones a mano en el rubro salidas.
Tarragona más "Chelo": 7 goles. Foto: El Litoral.
Al mismo tiempo, en la zona de medios el coach tatengue le devolvería la titularidad a Julián Palacios en reemplazo de Solari, de bajísimo nivel contra el “Ferroviario” de Omar De Felippe hace siete días.
Bajar al "Halcón" que llega puntero
Unión hace cuatro fechas que no gana, viene de dos derrotas al hilo y perdió esa posición de privilegio (fue varias jornadas puntero) que logró con su buena sumatoria inicial. Por lo tanto, la responsabilidad pasa por “sumar” ante Defensa y Justicia, que llegará como transitorio puntero este martes al 15 de Abril.
Sin dudas, un partido durísimo que exigirá la vuelta del mejor Unión, ése que se pudo ver en las primeras fechas y que logró el primer “colchón” de puntos para el Tate.
Madelón, que no es de pegar grandes “volantazos” ni perder la calma, metería ese par de retoques pensando en el martes contra Defensa y Justicia en Santa Fe. Recuperar la solidez defensiva y volver a la capacidad goleadora son los dos objetivos primarios, pero también deben volver a sus rendimientos los actores del mediocampo.
De los 16 goles que tiene el equipo de Leo Madelón, casi la mitad es propiedad exclusiva de este binomio de ataque que volverá el martes con la rojiblanca a bastones: hubo cuatro (4) gritos de Cristian Tarragona y tres (3) de Marcelo Estigarribia. Es por ello que la gente, que copará el 15 de Abril, se ilusiona con el “uno-dos” de ataque en Santa Fe.
Defensa con una baja confirmada
El rival, Defensa y Justicia continúa su preparación con la mente puesta en el duelo frente a Unión, que se disputará el próximo martes. El equipo dirigido por Mariano Soso atraviesa una semana intensa de trabajo, buscando mantener el nivel mostrado ante Argentinos Juniors y sostener su posición expectante en la tabla. Sin embargo, no todas fueron buenas noticias en Florencio Varela.
Los estudios médicos realizados a Emanuel Aguilera confirmaron una ruptura fibrilar en el aductor derecho, lesión que lo mantendrá fuera de las canchas por al menos cuatro semanas. El defensor central, una pieza clave en la estructura del Halcón, se perderá el tramo decisivo del torneo, justo cuando el equipo pelea por un lugar en las copas internacionales.
La ausencia de Aguilera obliga a Soso a replantear su esquema defensivo y evaluar alternativas entre los juveniles y suplentes habituales. En las próximas prácticas, el entrenador definirá quién ocupará su lugar para visitar al Tatengue, un rival que también busca meterse entre los ocho mejores de la Zona A.
El encuentro ante Unión será dirigido por Nazareno Arasa, acompañado por Julio Fernández y Matías Bianchi como asistentes, mientras que Joaquín Gil será el cuarto árbitro.
El polémico Arasa para el martes. Foto: El Litoral
Defensa y Justicia sabe que se viene una seguidilla clave. Luego del choque ante Unión, el Halcón enfrentará a tres rivales directos en la lucha por ingresar a la Copa Sudamericana: Huracán, Racing Club e Independiente Rivadavia. Será una recta final exigente, donde cada punto puede definir el destino del equipo varelense en la competencia continental.
La zona se pone al día: Boca-Barracas
De cara a lo que se viene, la zona del Tate tiene un partido pendiente y el mismo se pondrá “al día” acorde a lo que confirmó la AFA. “La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que el encuentro aplazado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo se disputará el lunes 27 de octubre a las 16 horas”.
El duelo entre Barracas Central y Boca, que estaba pautado para el pasado sábado a las 14.30 y fue postergado debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo, se jugará el lunes 27 desde las 16 horas, tras el fin de semana donde no habrá fecha debido a las Elecciones Legislativas del domingo 26.
Apenas se conoció la noticia de la muerte del entrenador de 69 años, ambas instituciones se pusieron de acuerdo para no jugar el encuentro correspondiente a la 12° jornada del Torneo Clausura.
Automáticamente la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) junto con las dirigencias de los dos equipos se pusieron manos a la obra para buscar nuevas fechas. Teniendo en cuenta lo ajetreado del calendario, luego del fin de semana de los comicios surgió como la mejor opción.
Antes, el viernes 24 Independiente y Platense recuperarán el partido que adeudan debido a la suspensión por los hechos de violencia ocurridos en el Libertadores de América durante el partido de vuelta ante la Universidad de Chile por Copa Sudamericana. Mismo caso para el encuentro entre Sarmiento y Rosario Central, que fue suspendido en el entretiempo por una fuerte tormenta en Junín.
Ese día también se disputará el encuentro entre River e Independiente Rivadavia por las semifinales de la Copa Argentina y el jueves 23 harán lo propio Argentinos Juniors y Belgrano por el otro lado de la llave.
