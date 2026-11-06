Le ganó bien a Vélez

Unión madrugó y lo jugó como una final

Aprovechó un error defensivo en el comienzo del partido, se puso en ventaja y con un jugador de más desde los 5 minutos. Todo eso y el buen rendimiento colectivo e individual del equipo, lo condujo a un claro triunfo con dos goles de Tarragona. Cortó la racha de 22 partidos sin mantener el arco en cero. Ahora, a esperar que pierda Gimnasia de Mendoza.