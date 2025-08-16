Este 16 de agosto se celebra a San Roque, el santo patrono de los enfermos y las mascotas
La vida del santo recuerda el poder de la entrega desinteresada, donde su fe y su perro fiel lo acompañaron en un camino lleno de adversidades. Este sábado, la Parroquia San Roque de Santa Fe celebra con fervor a su patrono, iniciando con la bendición de mascotas y culminando con una misa central.
La comunidad de la Parroquia San Roque de la ciudad de Santa Fe se prepara para un día de celebración.
Cada 16 de agosto, la tradición católica se viste de celebración para honrar a San Roque, conocido como el santo patrono de los enfermos y las mascotas. Su historia, una de las más conmovedoras de la cristiandad, resuena a través de los siglos, destacando su compromiso con los más humildes y su vínculo especial con los animales.
Su nombre, que significa "Fuerte como roca", refleja la solidez de su fe.
La imagen de San Roque, con una lesión en la pierna y acompañado de un perro que le ofrece un trozo de pan, es un símbolo de su vida. Según cuenta la tradición, tras contraer la peste en el siglo XVI mientras atendía a los enfermos, San Roque fue excluido de su comunidad.
Estatua de San Roque en Palmi, Italia.
En esa soledad, un perro leal se convirtió en su salvador, robando pan de la mesa de su amo para alimentar al santo y lamiendo sus úlceras para sanarlas.
Este acto de amor y fidelidad consolidó la figura de San Roque como protector de los animales. El dicho popular "¡San Roque, San Roque! ¡Que este perro no me mire ni me toque!", que perdura hasta el día de hoy, se popularizó durante una epidemia de rabia como una forma de invocar su protección.
Tras sanar, San Roque intentó regresar a su ciudad natal, Montpellier. Sin embargo, en medio de un conflicto bélico, fue confundido con un espía y encarcelado. Pasó cinco años en prisión, consolando a otros presos y ofreciendo sus sufrimientos por la salvación de las almas. Murió en cautiverio, sin que se supiera su verdadera identidad.
Tumba de San Roque en la iglesia de San Roque (Venecia).
Fue al preparar su cuerpo para el entierro que se descubrió una señal de la cruz en su pecho, la misma que su padre, el exgobernador de la ciudad, le había trazado de niño. Al reconocerlo, toda la comunidad de Montpellier acudió a su funeral, y desde ese momento, los milagros atribuidos a su intercesión se multiplicaron.
La vida de San Roque es un recordatorio atemporal del poder de la compasión, la entrega desinteresada y la amistad incondicional.
Fiestas patronales en Santa Fe
La comunidad de la Parroquia San Roque, ubicada en Lavalle 5248 de la ciudad de Santa Fe, se prepara para un día de celebración y devoción en honor a su santo patrono. Este sábado 16 de agosto, las actividades comenzarán con la tradicional bendición de mascotas, que tendrá dos horarios: a las 10 y a las 12 horas.
Por la tarde, la fiesta continuará con animación a partir de las 15:30, seguida de la misa central a las 16.
