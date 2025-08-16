Fiestas patronales en Santa Fe

Este 16 de agosto se celebra a San Roque, el santo patrono de los enfermos y las mascotas

La vida del santo recuerda el poder de la entrega desinteresada, donde su fe y su perro fiel lo acompañaron en un camino lleno de adversidades. Este sábado, la Parroquia San Roque de Santa Fe celebra con fervor a su patrono, iniciando con la bendición de mascotas y culminando con una misa central.