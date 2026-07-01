Es viral

"Acá los espero con los brazos abiertos": el video de Bere, la adolescente que busca una familia y conmovió a miles de personas

Con 16 años, decidió hacer público el sueño que la acompaña desde la infancia: encontrar una familia. Tras pedir ser escuchada por la Justicia, protagonizó un video que se volvió viral y dio origen a una nueva convocatoria pública del Ruaga. Su historia vuelve a poner en primer plano el desafío de la adopción de adolescentes y la importancia de escuchar la voz de quienes esperan una oportunidad para crecer en un hogar. Cómo inscribirse.