Para seguir poniendo en valor el corredor más importante de Santa Fe, el gobierno de la provincia avanza con la reparación y reparación de distintos tramos de la Autopista Rosario - Santa Fe. Entre este miércoles 29 de abril y el martes 5 de mayo, los trabajos se focalizarán en el puente sobre el Río Salado, en la salida de la ciudad de Santa Fe, en la mano que va hacia Rosario. La intervención se llevará a cabo entre las 17.30 y la madrugada en un solo carril, por lo que los vehículos deberán circular con reducción sin corte total.
Habrá reducción de tránsito sobre Autopista en la salida de la ciudad de Santa Fe por obras
Así lo anunció el gobierno provincial en relación a la tareas que ya se realizan desde este miércoles.
“Ya estábamos trabajando en la zona durante la noche, la gente ya puede circular en tramos de pavimento nuevo, los últimos trabajos en este tramo los dejamos para el puente”, detalló Pablo Seghezzo, administrador general de Vialidad Provincial.
“Estos trabajos, licitados por el fideicomiso de la Autopista Rosario-Santa Fe, y adjudicados y ejecutados por la contratista Inar Vial S.A., están destinados a recuperar dos sectores deteriorados del corredor. Entendemos que pueden ocasionar demoras en el tránsito, pero tenemos que arrancar más temprano para lograr los plazos asignados. En este sector arreglando y repavimentado unos 4 kilómetros, después de estos 7 días de trabajo tenemos un mes más de trabajo entre los kilómetros 116 y 118 en la mano que va hacia Santa Fe”, explicó Seghezzo.
También con este contrato se repararon unos 100 metros en el acceso a Santa Fe, cerca de la intersección con Presidente Perón.
“A quienes circulen por Autopista a partir de las 17.30 les pedimos paciencia, entendemos que es un punto crítico del tránsito, para poder mejorar la Autopista necesitamos de esta semana. Además de salir con tiempo y prever demoras en la salida de la capital santafesina y respeten las indicaciones del personal de Seguridad Vial, sugerimos también que utilicen caminos alternativos”, pidió Seghezzo.
Estos trabajos se suman a una gran puesta en valor que pone el Gobierno de Santa Fe en la Autopista: la finalización de la construcción del tercer carril entre Rosario y San Lorenzo, El próximo inicio de obras de ampliación del corredor entre San Lorenzo y Timbúes y otros trabajos de reparaciones y mantenimiento que lleva diariamente el Fideicomiso de Autopista.
La situación del tránsito
El avance de las obras viales en los accesos a Santa Fe y Santo Tomé volvió a poner el foco en el malestar de vecinos y conductores. A los cortes ya vigentes en la cabecera local del Nuevo Puente Santo Tomé–Santa Fe, ahora se suman los trabajos previstos sobre la autopista AP-01 en sentido Santa Fe–Rosario, una situación que anticipa nuevas demoras y complicaciones.
Desde este jueves 23 de abril, a partir de las 17.30, se realizan tareas sobre el puente de la autopista, lo que implicará restricciones en ingresos y bajadas. El aviso oficial ya advierte por “grandes demoras” para circular por esa vía.
La situación generó nuevas quejas entre quienes transitan diariamente por la zona, especialmente vecinos de Santo Tomé, frentistas del sector intervenido y residentes de los countries, que utilizan la autopista como corredor habitual.
“Entendemos que las obras son necesarias, pero no puede hacerse todo en el horario de mayor movimiento”, señalaron vecinos consultados, quienes volvieron a insistir con un pedido puntual: que los trabajos se planifiquen durante la noche.