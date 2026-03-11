El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
Av. Arutro Illia: la circulación es lenta en el sector desde Paraguay hasta Bv. Oroño.
En Av. Francia altura Mendoza el paso vehicular se encuentra interrumpido. Circular con precaución.
La mano con sentido de circulación al Este registra demoras, en el sector entre Acceso de Circunvalación hasta Provincias Unidas y entre Avellaneda e Iriondo.
En calle Humberto Primo intersección Iguazú, por obras de ASSA, la calzada se encuentra reducida. Circular con precaución.
Se registran demoras en el Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé y el accesoa a la ciudad por Iturraspe, continuación de la Autopista Santa Fe-Rosario.
Accesos a Rosario con tránsito normal y buena visibilidad, de 15 KM. Av. Circunvalación no registra demoras.
KM 11, altura Fray Luis Beltrán - Rosario. Presencia de humo por basural encendido. Circular con precaución.
Este miércoles, ASSA trabajará en Bulevar, entre 25 de Mayo y Rivadavia (mano que va hacia el este) en media calzada.
Los trabajos se centran en el tramo comprendido entre Santiago de Derqui y Fray Cayetano Rodríguez. La intervención será de 14 a 18 hs, en la mano sur-norte.
Por los trabajos se dispuso la alteración de recorrido para las siguientes líneas:
Línea 5 y 9 (ida) de recorrido por Carril exclusivo “METRO FE” de Av. Blas Parera hasta la rotonda de Gorostiaga – Salida a Av. Blas Parera y reingreso al carril exclusivo en el semáforo de ingreso al Cementerio Municipal (calle Martín Zapata)
Las paradas en las intersecciones de calle Lavaisse y Derqui se mantienen pero sobre la Avenida Blas Parera.