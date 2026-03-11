#HOY:

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Crédito: Flavio Raina.Crédito: Flavio Raina.
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Miércoles 11.03

08:17 Demoras y cortes en Rosario

Av. Arutro Illia: la circulación es lenta en el sector desde Paraguay hasta Bv. Oroño.

En Av. Francia altura Mendoza el paso vehicular se encuentra interrumpido. Circular con precaución.

La mano con sentido de circulación al Este registra demoras, en el sector entre Acceso de Circunvalación hasta Provincias Unidas y entre Avellaneda e Iriondo.

En calle Humberto Primo intersección Iguazú, por obras de ASSA, la calzada se encuentra reducida. Circular con precaución.

Miércoles 11.03

07:16 Accesos a Santa Fe con tránsito intenso

Se registran demoras en el Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé y el accesoa a la ciudad por Iturraspe, continuación de la Autopista Santa Fe-Rosario.

Miércoles 11.03

07:14 Accesos a Rosario sin demoras

Accesos a Rosario con tránsito normal y buena visibilidad, de 15 KM. Av. Circunvalación no registra demoras.

Miércoles 11.03

07:12 Humo en la Autopista Santa Fe-Rosario

KM 11, altura Fray Luis Beltrán - Rosario. Presencia de humo por basural encendido. Circular con precaución.

Miércoles 11.03

06:51 Trabajos de ASSA

Este miércoles, ASSA trabajará en Bulevar, entre 25 de Mayo y Rivadavia (mano que va hacia el este) en media calzada.

Miércoles 11.03

06:48 Obra de bacheo en Av. Blas Parera

Los trabajos se centran en el tramo comprendido entre Santiago de Derqui y Fray Cayetano Rodríguez. La intervención será de 14 a 18 hs, en la mano sur-norte.

Por los trabajos se dispuso la alteración de recorrido para las siguientes líneas:

Línea 5 y 9 (ida) de recorrido por Carril exclusivo “METRO FE” de Av. Blas Parera hasta la rotonda de Gorostiaga – Salida a Av. Blas Parera y reingreso al carril exclusivo en el semáforo de ingreso al Cementerio Municipal (calle Martín Zapata)

Las paradas en las intersecciones de calle Lavaisse y Derqui se mantienen pero sobre la Avenida Blas Parera.

