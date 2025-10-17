En medio de un panorama económico incierto, con variables fluctuantes que dificultan acuerdos salariales a largo plazo, ASOEM pactó con la Municipalidad de Santa Fe un incremento del 2,3% -con base en enero 2025– que será percibido con los haberes de octubre. Esta resolución fue respaldada por la unanimidad del Cuerpo de Delegados, en la reunión que tuvo lugar hoy en el Multiespacio Cultural.
ASOEM acordó un aumento del 2,3% para octubre y mantiene abierta la discusión salarial.
“No quisimos cerrar un acuerdo salarial trimestral porque no sabemos lo que puede llegar a pasar en noviembre y diciembre. Creemos que cerrar un solo mes es lo más factible, posible y lo que más convenía”, afirmó el secretario General, Juan R. Medina.
A su vez, Medina confirmó que en noviembre continuará la discusión salarial donde también abordará los puntos restantes del acuerdo integral. En este sentido, subrayó la importancia de avanzar en acuerdos que respondan a las necesidades inmediatas del 83% de los trabajadores municipales-comunales del departamento La Capital, que se encuentran bajo la tutela de la ASOEM.
ASOEM acordó un aumento del 2,3% para octubre y mantiene abierta la discusión salarial.
Cabe destacar que, el aumento establecido comprende además a jubilados, pensionados y compañeros del Programa de Entrenamiento Laboral (PEL).
ASOEM acordó un aumento del 2,3% para octubre y mantiene abierta la discusión salarial.
La ASOEM sigue consolidando su rol como defensor de los derechos de los trabajadores, luchando por una distribución justa de los recursos y mejorando la calidad de vida de los compañeros. La organización y la fuerza colectiva del sindicato serán fundamentales para extender este logro salarial a las localidades de Recreo, San José del Rincón, Monte Vera, Arroyo Leyes, Arroyo Aguiar y Candioti.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.