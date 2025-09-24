Banco Bica reinauguró su sucursal de Aristóbulo del Valle con un perfil tecnológico y humano

Banco Bica renovó por completo su sucursal ubicada en Aristóbulo del Valle 7237, en la ciudad de Santa Fe. La entidad presentó un local completamente actualizado, con una impronta moderna y tecnológica, pensado para brindar mayor comodidad y eficiencia a clientes individuales y empresas.
El gerente general, Mariano Angulo, destacó la relevancia de esta inversión: “Particularmente venía notando que el norte de Santa Fe es una zona muy estratégica para lo que implica todo el sector productivo de servicios”.
Tecnología y atención24x7
El rediseño del espacio implicó un cambio casi total respecto de la antigua sucursal, con el objetivo de modernizar la experiencia de atención. “Se tomó la decisión de hacer una obra muy importante que implicaba el cambio del casi el 100% de lo que era la antigua forma de funcionamiento, para darle una impronta totalmente tecnológica, moderna y agradable a la vista”, explicó Angulo.
Espacios renovados pensados para mayor comodidad de los clientes.
Uno de los ejes principales es la posibilidad de operar en todo momento. “La estrategia es darle al cliente tanto de Banca Empresa como de Individuos medios de atención que puedan utilizar durante el horario de apertura y también de manera fluida cuando el banco está cerrado. Tenemos el concepto de atención 7x24, donde se pueden hacer transacciones los 7 días, las 24 horas”.
Un punto clave
El gerente general resaltó la ubicación de la sede dentro de la ciudad: “Aristóbulo del Valle es una arteria donde hay mucho tránsito, pero también mucho del sector industrial y de servicios. Es un lugar estratégico, desde donde se puede llegar a distintos puntos de la ciudad”.
Remodelación orientada a mejorar la experiencia de quienes confían en la entidad.
Con esa visión, el banco apuesta a acompañar al crecimiento productivo con innovación, sin perder su identidad: “El Bica lo hace de una manera diferente, con una mezcla de lo antiguo y lo nuevo, con algo de ese ADN que no tenemos que perder: mucha tecnología, pero siempre acompañada de lo humano que históricamente nos caracterizó”.
Clientes en el centro de la transformación
La remodelación estuvo orientada a mejorar la experiencia de los usuarios. “Esa sucursal prácticamente se hizo agradable para honrar a los clientes. Tenemos la visión de que quien venga al banco se sienta cómodo, bien atendido y en un lugar confortable”, afirmó Angulo.
La sucursal incorpora atención 24x7 para individuos y empresas.
La respuesta, según destacó, ya es positiva: “Así lo han valorado algunos clientes en particular, y lo que hace nos reconforta. Eso nos entusiasma y nos obliga a seguir apostando por esta estrategia experiencial, para lo que en definitiva es el banco: los clientes que día a día confían en nosotros”.
Finalmente, aseguró que el espacio será clave en la estrategia de crecimiento de la institución: “Esa sucursal va a ser estratégica. Consideramos que tiene las herramientas y los recursos necesarios para seguir creciendo, lo viene haciendo y lo seguirá haciendo”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.