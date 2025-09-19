Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 19 de septiembre

El dólar cerró la semana con un escenario alcista en casi todas las cotizaciones. Las pizarras bancarias acompañaron con incrementos, mientras que el blue trepó hasta los $1.520 y el MEP se movió en torno a los $1.542, consolidando la tendencia de los últimos días.
Así cerró el dólar
Entre las entidades relevadas, el Banco Nación ofreció la divisa a $1.515, mientras que el Banco Provincia y el BBVA se ubicaron en $1.525. El Banco Santa Fe y el Banco Entre Ríos cerraron en $1.525, al igual que Galicia y Santander. El Macro ofreció $1.525 y el ICBC trepó hasta $1.530. El Banco Credicoop finalizó en $1.520 y el Bica en $1.525.
El MEP subió y cerró en torno a $1.542 al finalizar la semana. Foto: Reuters
Dólar MEP
El MEP operó en alza y finalizó en $1.540,57 para la compra y $1.542,07 para la venta, con una suba de 0,84%. La cotización financiera acompañó la tendencia positiva de los bancos y reforzó la idea de firmeza cambiaria en el cierre semanal.
El dólar blue avanzó hasta los $1.520 en la city porteña. Foto: Reuters
Dólar blue
El blue también se movió al alza: cotizó a $1.500 para la compra y $1.520 para la venta, con un incremento de 0,66% respecto a la jornada anterior. La brecha con el oficial se mantiene estable, aunque el mercado paralelo sigue mostrando dinamismo.
