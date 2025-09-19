#HOY:

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 19 de septiembre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas generalizadas, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este viernes.

Las pizarras bancarias cerraron con subas este viernes.
 18:32
 / 
Por: 

El dólar cerró la semana con un escenario alcista en casi todas las cotizaciones. Las pizarras bancarias acompañaron con incrementos, mientras que el blue trepó hasta los $1.520 y el MEP se movió en torno a los $1.542, consolidando la tendencia de los últimos días.

Así cerró el dólar

Entre las entidades relevadas, el Banco Nación ofreció la divisa a $1.515, mientras que el Banco Provincia y el BBVA se ubicaron en $1.525. El Banco Santa Fe y el Banco Entre Ríos cerraron en $1.525, al igual que Galicia y Santander. El Macro ofreció $1.525 y el ICBC trepó hasta $1.530. El Banco Credicoop finalizó en $1.520 y el Bica en $1.525.

An employee counts U.S. dollars in an exchange house, in Bogota, Colombia January 27, 2025. REUTERS/Luisa GonzalezEl MEP subió y cerró en torno a $1.542 al finalizar la semana. Foto: Reuters

Dólar MEP

El MEP operó en alza y finalizó en $1.540,57 para la compra y $1.542,07 para la venta, con una suba de 0,84%. La cotización financiera acompañó la tendencia positiva de los bancos y reforzó la idea de firmeza cambiaria en el cierre semanal.

El dólar blue avanzó hasta los $1.520 en la city porteña. Foto: Reuters

Dólar blue

El blue también se movió al alza: cotizó a $1.500 para la compra y $1.520 para la venta, con un incremento de 0,66% respecto a la jornada anterior. La brecha con el oficial se mantiene estable, aunque el mercado paralelo sigue mostrando dinamismo.

