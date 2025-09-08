Cerca de 15 mil personas disfrutaron la tercera edición del Festival del Botánico
Con espectáculos artísticos, feria de emprendedores, propuestas gastronómicas y un gran cierre musical de Grupo Cali, los vecinos participaron este domingo del Festival. Fue un punto de encuentro cultural y familiar.
Diversión asegurada para grandes y chicos la de este fin de semana en el Botánico de la ciudad. MCSF
Con música, arte, gastronomía y actividades para toda la familia, el Jardín Botánico “Ing. Lorenzo Parodi” se transformó este domingo en el epicentro de la cultura y el encuentro comunitario. La tercera edición del Festival del Botánico convocó a unas 15 mil personas que recorrieron la amplia propuesta de espectáculos y atracciones distribuidas en toda la extensión del espacio verde.
El evento, organizado por la Municipalidad de Santa Fe, incluyó feria de emprendedores, stands gastronómicos, dispositivos lúdicos y educativos, shows artísticos y recreativos. Sobre el escenario se presentaron títeres de la Gorda Azul, con más de 30 años de trayectoria, y la obra Tiburón XXL, que combinó teatro y humor para los más chicos. El gran cierre musical estuvo a cargo de Grupo Cali, que hizo bailar a todos los presentes.
Grupo Cali, Cali, Cali... Cali calidad... MCSF
El intendente Juan Pablo Poletti acompañó la jornada y destacó el crecimiento de la propuesta cultural: “Queremos traer los espectáculos del centro al norte de la ciudad. Les agradezco a todas las áreas municipales, a los empleados que cuidan del Jardín Botánico y a todos los que trabajaron para que este festival sea un éxito, pero sobre todo a ustedes porque sin público no hay festival”, expresó desde el escenario.
En la misma línea, la secretaria de Cultura, Luciana Ceresola, resaltó el esfuerzo de todas las áreas municipales involucradas: “Fue un trabajo arduo que afrontó la Secretaría de Cultura, porque sabemos que es un evento que el vecino espera. El cierre del festival estuvo a cargo de Grupo Cali, pero también hubo atracciones para todos los gustos, desde feria de artesanos hasta juegos didácticos hechos en nuestros talleres culturales barriales”.
Voces del público
El festival también se vivió con entusiasmo entre los asistentes que llegaron desde distintos puntos de la ciudad y localidades vecinas. Nélida, vecina del barrio Centenario, aseguró: “Es la primera vez que vengo acá, me enteré por mi hermana del evento porque es fanática de Cali. Armamos el mate y vinimos en familia. El Botánico me sorprendió. Me parece excelente que la Municipalidad realice estas propuestas de manera gratuita”.
Lucas, de Santo Tomé, disfrutó la jornada con su esposa e hijo: “Estuvimos recorriendo el festival, jugando con mi nene y ahora estamos descansando para esperar el show musical. Es muy bueno poder disfrutar de estos eventos gratis, porque se reúne toda la familia”.
Cumbia bien santafesina, para disfrutar en familia durante una tarde de sol en el Botánico. MCSF
Con una convocatoria que sigue creciendo, el Festival del Botánico se consolida como una de las propuestas culturales más populares de la ciudad, uniendo a vecinos de todos los barrios en un espacio verde que se convierte en punto de encuentro, disfrute y celebración.
