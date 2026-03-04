Con menos de 40 choferes de apps inscriptos, el municipio de Santa Fe ¿retendrá coches ilegales?
Los requisitos eran muy simples; sin embargo, el paso legal no tuvo una recepción amplia. ¿Por qué los conductores prefieren seguir en la ilegalidad? Desde el gobierno local advierten que se vienen más controles, multas y “potenciales retenciones”.
Choferes ilegales, segunda fase: multa y posible retención del coche. Crédito: Archivo
La novela de los choferes por plataformas electrónicas sumó un nuevo capítulo. Como informó El Litoral, la Ordenanza N° 13.103 regula el servicio de transporte de personas por automóviles dentro de la ciudad de Santa Fe, cuando la vinculación entre usuarios y conductores se realiza mediante apps o sistemas digitales de intermediación de viajes.
La normativa -como se recordará es modificatoria de una anterior, a propuesta de la Municipalidad capitalina y sancionada por el Concejo-, empezó a regir el 15 de enero de 2026, y este miércoles 3 de marzo se terminó el plazo legal para cumplimentar los requisitos administrativos para trabajar como chofer dentro de la legalidad.
El secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, no confirmó si habrá prórroga a este plazo de inscripción, pero deslizó que “ya pasó mucho tiempo para inscribirse”. Y apuntó que los inscriptos “no superaron los 40 choferes. Es (un número) muy bajo”, admitió.
Con todo, este capítulo deja varias aristas para analizar: el primero, ¿por qué la gente que es chofer de apps de viajes sigue prefiriendo estar en la ilegalidad, cuando los requisitos son simples, y apuntan a la idoneidad de esa persona como responsable de trasladar a una tercera?
El otro elemento, también deslizado por el secretario de Control, es que se pueden llegar a endurecer los controles sobre los choferes. Ahora, con “multas y potenciales retenciones de vehículos”. Añadió: “Lo digo claramente: hubo tres prórrogas durante todo este proceso, tiempo más que suficiente para pasar a la legalidad”.
Se endurecerán los controles de tránsito municipales. Crédito: Archivo
Aludía a los choferes de apps “puros”, de empresas como Uber o DiDi, que siguen operando; aclaró no aludir aquí a choferes de taxis y remises, que indefectiblemente deben tener todos los requisitos administrativos en regla para poder trabajar al volante, incluso siendo choferes de apps, algo para lo cual están habilitados.
Los requisitos
Para ser legales, los choferes de plataformas electrónicas deben tramitar su inscripción en el registro que la autoridad de aplicación municipal creó para “quien sea titular o autorizado de un vehículo que desee realizar transporte de personas por plataformas”, dice la ordenanza.
Con relación a la norma que fue modificada, los conductores, no ya las empresas, debían cumplimentar los requisitos: es decir que el peso de los controles legales y las sanciones administrativas recaen sobre éstos (no ya sobre Uber o DiDi, por ejemplo).
Y los choferes de viajes intermediados sólo pueden prestar el servicio de transporte cuando existan solicitudes que hayan sido aceptadas y procesadas a través de una plataforma electrónica, por lo que “se les prohíbe expresamente la toma de viaje en la modalidad de oferta pública en calle”, a diferencia de taxis y remises.
Con relación a los requisitos y exigencias a cumplir por parte de los titulares de vehículos, el primero es que estos conductores tienen que estar, como se dijo, inscriptos en el registro municipal, y tener licencia de conducir D1 (carnet profesional).
Sus autos deben tener una antigüedad de hasta 9 años, computándose la misma al 31 de diciembre de cada año. Si se tratase de un vehículo híbrido o eléctrico, el plazo de antigüedad se extiende a doce años.
También, contar con el Libre Multa Personal; con autos de cuatro puertas y con capacidad mínima de tres pasajeros; con RTO vigente; con el pago al día de la patente automotor, y con seguro obligatorio para automóviles, cuya cobertura deberá contemplar daños a terceros transportados.
En el reverso del asiento del acompañante tienen que mostrarse un cartel identificatorio con el dominio de chapa patente del vehículo; nombre y apellido del titular del vehículo; del conductor del vehículo al momento del servicio; DNI y fotografía del mismo, y número de registro otorgado por el municipio. No más que eso.
“La inscripción era muy simple: a través de la web de la Municipalidad o de la oficina virtual. Con este cambio de paradigma, y más allá de la discusión de fondo, planteamos lo siguiente: ‘Vamos por la idoneidad del chofer, por la profesionalidad de la persona que transporta a un vecino’”, adujo Mastropaolo.
El universo total
Consultado sobre cuántos choferes llegaron a inscribirse antes del cierre del plazo, el secretario estimó que hay en Santa Feun universo total de 800 personas que son choferes. “Se compone de taxistas que ya tenían el D1 (carnet profesional), remiseros y choferes puros de apps. En este último punto es donde tenemos falencias”, admitió.
Taxistas y remiseros, en regla y con el “D1” requerido. Crédito: Manuel Fabatía
“Al chofer puro es a quien más le cuesta entender que tiene que cumplir los requisitos, y lo que tiene que satisfacer en términos administrativos para poder estar legalmente habilitado para conducir. En el último proceso (los inscriptos) no superaron los 40 choferes, lo cual es muy bajo”, añadió luego el funcionario.
¿Y ahora?
“Va a haber más controles. Hablamos de un ordenamiento urbano; no podemos permitir que cualquier persona haga lo que quiera. Hay una norma (vigente), y un grupo social de 800 choferes que hoy la cumplen; pero hay otro grupo (las personas que no se inscribieron) que no”, añadió Mastropaolo.
Con todo, “tenemos que garantizar el orden público y la igualdad; de lo contrario, estaremos ante una competencia desleal, en la que sale perdiendo quien cumplió con la inscripción contra otro chofer ilegal que no cumplimentó nada, y que le saca a aquél un pasaje”, explicó.
En este punto, el secretario de Gobierno y Control fue contundente: “Hasta ahora no estábamos reteniendo el vehículo (de un chofer de app ilegal): se le hacía una advertencia, se le decía que regularice la situación, que genere las instancias de inscripción, etcétera”.
“Pero a partir de ahora -adelantó- van a ser sancionados con una multa económica y con una potencial retención del vehículo por uso indebido, puesto que no está cumpliendo ninguna de los requerimientos que plantea la normativa vigente”, cerró el funcionario.