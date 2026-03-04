Ciudad capital

Con menos de 40 choferes de apps inscriptos, el municipio de Santa Fe ¿retendrá coches ilegales?

Los requisitos eran muy simples; sin embargo, el paso legal no tuvo una recepción amplia. ¿Por qué los conductores prefieren seguir en la ilegalidad? Desde el gobierno local advierten que se vienen más controles, multas y “potenciales retenciones”.