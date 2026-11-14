Ciudad de Santa Fe

La verdad de la milanesa: una reveladora encuesta explica cómo se alimentan a diario los santafesinos

La milanesa con guarnición es por lejos el plato más elegido en los días de semana. Le siguen los guisados y otras comidas de olla. En la mesa hogareña de la ciudad, hay muy poca verdura. Y casi nada de pescado.