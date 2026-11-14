La Municipalidad de Santa Fe dio a conocer los resultados de la encuesta “El Plato Santafesino”, un relevamiento sobre consumos alimenticios de la ciudad capital que fue impulsada a través del Programa de Gestión Integral de Políticas Alimentarias (GIPA) de la secretaría de Políticas Sociales.
La verdad de la milanesa: una reveladora encuesta explica cómo se alimentan a diario los santafesinos
La milanesa con guarnición es por lejos el plato más elegido en los días de semana. Le siguen los guisados y otras comidas de olla. En la mesa hogareña de la ciudad, hay muy poca verdura. Y casi nada de pescado.
"La iniciativa buscó relevar las costumbres cotidianas de los vecinos para conocer en profundidad sus hábitos de consumo, y generar información que contribuya al diseño y fortalecimiento de las políticas públicas alimentarias de Santa Fe ciudad", dijeron fuentes del gobierno local.
En cuanto a los números de la muestra, el informe refleja una amplia participación que alcanzó las 1.381 respuestas, donde predominó el público femenino y los adultos jóvenes de 18 a 37 años.
Sobre el nivel de instrucción, casi dos de cada tres encuestados afirmaron tener estudios universitarios, un cuarto alcanzó el nivel secundario y el porcentaje restante completó la escolaridad primaria.
Composición del plato local
Al poner la lupa sobre los platos de una semana común, se identificó a las milanesas con guarnición como el plato más representativo de los santafesinos. Éste contó con 829 votos, lo que representa el 60% de las elecciones.
Le siguen bastante detrás, en términos porcentuales, los guisos y comidas de olla con 228 votos (17%). Las distintas preparaciones con carne roja que sumaron 105 votos (8%).
"Con porcentajes mínimos aparecieron el pollo, las pastas, el arroz, los platos donde mandaban las verduras y, en el último peldaño, el pescado, que fue elegido solamente por dos personas", asegura el relevamiento.
Pescado y verduras
Con relación a esto último, hay un dato llamativo en términos nutricionales: la escasa presencia del pescado (de río y de mar) en la mesa cotidiana, puesto que se ubica como la alternativa menos elegida, "a pesar de la fuerte tradición histórica que une a la ciudad con el río Paraná", dijeron desde el municipio.
También se observó llamativamente que, aunque la inmensa mayoría compra verduras en las verdulerías de barrio, los platos donde los vegetales ocupan el papel protagónico apenas alcanzan el 2%.
A la hora de explicar el por qué de esta elección (incluir verduras en el plato diario), el 57% de las personas encuestadas señaló la "rapidez" de preparación como el principal motivo, seguido por las costumbres familiares (18%), el valor nutritivo (13%) y el costo económico (12%).
Cruce de géneros
Cuando se cruzan los datos por género, las mujeres eligieron mayoritariamente la milanesa con ensalada con 221 elecciones (36%), seguida por la milanesa con papa (32%) y las comidas de olla (32%), escogidas estas últimas por su conveniencia económica para el bolsillo.
Entre los varones, la milanesa con ensalada también ocupó el primer puesto con el 35%, seguida por las milanesas sueltas (33%) y la milanesa con papa (31%), "Los hombres se inclinan netamente por la practicidad", dijeron las mismas fuentes.
Finalmente, el relevamiento repasó dónde se abastece la ciudad. Las frutas y verduras se consiguen mayoritariamente en las verdulerías zonales para el 66% de los vecinos; las carnicerías concentran el 41% de las compras de carne fresca, y los supermercados lideran el rubro de no perecederos con el 73%.
Metodología
Las consultas se canalizaron de manera online durante todo mayo de 2026. La difusión se realizó a través de las redes institucionales del municipio y contó con la participación del cocinero santafesino Valentín Galdón Ritvo, Chef Sale, quien difundió la propuesta con un video en sus redes sociales.
"Los resultados obtenidos aportan información relevante para orientar las intervenciones del Estado municipal, fortalecer las estrategias de promoción de hábitos saludables y avanzar en el diseño de políticas públicas que contemplen las características y necesidades del sistema alimentario local", cerraron el área de prensa municipal.