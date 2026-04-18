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Qué dice el pronóstico de este sábado en la ciudad de Santa Fe

Jornada templada con mínima de 14° y máxima de 27°, cielo con neblina por la mañana y algo nublado por la tarde. No se esperan precipitaciones durante la jornada.

El SMN indicó presencia de neblina en la capital santafesina. Crédito: Fernando Nicola.El SMN indicó presencia de neblina en la capital santafesina. Crédito: Fernando Nicola.
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Este sábado, la ciudad de Santa Fe iniciará la jornada con neblina. Se espera una jornada agradable con cielo algo nublado por la tarde.

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Según el Servicio Metorológico Nacional, la tempertura mínima fue de 14° y la máxima alcanzará los 27°. El viento soplará moderado, predominando del sector norte por la mañana y la tarde, y este por la noche. No habrá ráfagas significativas.

Se espera presencia de neblina. Crédito: Mauricio GarínSe espera un sábado con cielo algo nublado. Crédito: El Litoral.

Pronóstico extendido:

  • El domingo, la mínima será de 18° y máxima de 25°. Se espera cielo parcialmente nublado por la mañana y lluvias por la tarde.
  • Luego, el lunes se espera mínima de 18° y máxima de 22°. Probabilidad de tormentas aisladas durante toda la jornada.
  • Finalmente, el martes, el clima se mantendrá templado. Se espera una mínima de 16° y máxima de 20°.
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