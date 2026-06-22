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La semana arranca con frío, lluvias aisladas y una máxima de 15°C en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo variable, probabilidad de lluvias durante la mañana y ambiente frío durante todo el día. Desde el martes se afianzará el descenso de las temperaturas, con mínimas que llegarán hasta los 3°C.

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El invierno comenzó con fuerza en la ciudad de Santa Fe y este lunes se presenta con condiciones típicas de la estación. La jornada estará marcada por el frío, nubosidad variable y una baja probabilidad de lluvias aisladas durante las primeras horas del día. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura oscilará entre los 7°C de mínima y los 15°C de máxima.

Durante la mañana se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40%, mientras que el viento soplará del sector sur con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Clima Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina

Hacia la tarde, las condiciones mejorarán con cielo ligeramente nublado, sin chances de lluvia y una temperatura que alcanzará los 15°C, la máxima prevista para la jornada.

Por la noche el cielo permanecerá algo nublado, con un descenso de la temperatura hasta los 8°C y viento del sudoeste entre 7 y 12 km/h.

A primera hora de este lunes, la ciudad registraba una temperatura de 8,7°C, una sensación térmica de 7,2°C, humedad del 95%, viento del oeste a 10 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros.

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Pronóstico extendido

El ingreso de una masa de aire frío mantendrá las bajas temperaturas durante gran parte de la semana.

Martes: se espera una jornada fría, con una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 12°C. El cielo se mantendría con nubosidad variable y sin precipitaciones significativas.

Miércoles: será uno de los días más fríos de la semana. El SMN pronostica una mínima de 4°C y una máxima de apenas 11°C, con condiciones estables y ambiente seco.

Jueves: continuará el frío intenso, con una mínima que descenderá hasta los 3°C y una máxima de 12°C. El tiempo permanecerá estable, ideal para el registro de bajas temperaturas durante las primeras horas de la mañana.

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