Pronóstico

La semana arranca con frío, lluvias aisladas y una máxima de 15°C en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo variable, probabilidad de lluvias durante la mañana y ambiente frío durante todo el día. Desde el martes se afianzará el descenso de las temperaturas, con mínimas que llegarán hasta los 3°C.