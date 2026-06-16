Pronóstico

Martes frío y con temperatura máxima de 17° en la ciudad de Santa Fe

La ciudad amaneció con apenas 5,3°C, sensación térmica de 3,7°C y una elevada humedad. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, con cielo parcialmente nublado y una máxima que llegará a los 17°C.