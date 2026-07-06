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Lunes con niebla y frío bajo cero en la ciudad de Santa Fe

La semana comenzó con una mañana muy fría, bancos de niebla y visibilidad reducida en la capital provincial. Según el Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan lluvias y las temperaturas irán en ascenso durante los próximos días.

Imagen ilustrativa Créditos: Guillermo Di SalvatoreImagen ilustrativa Créditos: Guillermo Di Salvatore
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La ciudad de Santa Fe amaneció este lunes 6 de julio con una intensa niebla que redujo la visibilidad a apenas 100 metros, en una jornada marcada por el frío extremo y una temperatura mínima de -1°C. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones mejorarán con el correr de las horas, dando paso a una tarde completamente despejada y con una máxima de 14°C.

A primera hora de la mañana, la estación meteorológica registró una temperatura de -1,3°C, humedad del 99%, presión atmosférica de 1022,4 hPa, viento en calma y una visibilidad de apenas 0,1 kilómetros, producto de la densa niebla que cubría gran parte de la ciudad y la región.

El SMN advirtió por temperaturas extremas en gran parte del país. Crédito: Guillermo Di Salvatore.Imagen ilustrativa Crédito: Guillermo Di Salvatore.

El SMN prevé que la niebla persistirá durante las primeras horas del día, por lo que recomienda extremar las precauciones al conducir debido a la importante reducción de la visibilidad.

Con el avance de la mañana, el fenómeno comenzará a disiparse y el cielo quedará despejado durante la tarde y la noche. No se esperan precipitaciones en ningún momento de la jornada y los vientos serán leves, entre 7 y 12 km/h, rotando del sudoeste por la mañana, del sur durante la tarde y del noroeste hacia la noche.

La temperatura alcanzará una máxima de 14°C, ofreciendo una tarde agradable bajo el sol, aunque el ambiente volverá a enfriarse rápidamente después del atardecer, cuando el termómetro descenderá hasta los 10°C.

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Pronóstico extendido

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con condiciones estables, sin lluvias y con un paulatino ascenso de las temperaturas máximas.

Martes: se espera una jornada con cielo estable, una temperatura mínima de 0°C y una máxima de 17°C. El ambiente continuará frío durante la mañana, pero con condiciones agradables por la tarde.

Miércoles: el frío comenzará a ceder. La mínima será de 5°C y la máxima alcanzará los 18°C, en una jornada con tiempo estable y sin probabilidades de precipitaciones.

Jueves: continuará el ascenso de las temperaturas. El SMN pronostica una mínima de 6°C y una máxima de 18°C, manteniéndose el cielo sin lluvias y con buenas condiciones para las actividades al aire libre.

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