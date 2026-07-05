La Municipalidad de Santa Fe continúa avanzando con la recuperación de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad. En barrio Centenario, un terreno que durante años permaneció abandonado y se había convertido en un foco de microbasurales e inseguridad fue transformado en una nueva plaza pensada para el encuentro, la recreación y el deporte.
Qué nombre debería llevar la nueva plaza de barrio Centenario de Santa Fe
La Municipalidad capitalina intervino un capito abandonado. El nuevo espacio público cuenta con senderos accesibles, iluminación LED, juegos infantiles, sectores de permanencia y proyecta una cancha para el Club Centenario. Los vecinos e instituciones iniciaron un proceso participativo para su denominación.
El predio, perteneciente a la Dirección Nacional de Vialidad, debía mantenerse libre de edificaciones por formar parte del área de visibilidad de la Avenida Circunvalación. Sin embargo, la falta de un uso definido favoreció el crecimiento de malezas, la acumulación de residuos y la conformación de un espacio degradado que afectaba tanto a los vecinos del barrio Centenario como a quienes diariamente transitan el puente peatonal que conecta con Varadero Sarsotti.
Frente a esta situación, el municipio llevó adelante en una primera etapa tareas de limpieza integral y preparación del terreno para luego ejecutar un proyecto de recuperación urbana que permitió convertir el lugar en un nuevo espacio público de calidad.
La nueva plaza incorpora senderos peatonales accesibles, iluminación LED, mobiliario urbano, forestación, sectores de descanso y un área de juegos infantiles destinada a niñas y niños. Además, el proyecto contempla una cancha de fútbol que será utilizada por el Club Social y Deportivo Centenario para el entrenamiento de sus divisiones infantiles, fortaleciendo el rol social y deportivo que cumple la institución en el barrio.
La intervención fue financiada mediante recursos provenientes de convenios urbanísticos, una herramienta que permite reinvertir parte de la plusvalía generada por desarrollos privados en obras de infraestructura y espacios públicos, promoviendo una distribución más equitativa de las inversiones en distintos sectores de la ciudad.
Un nombre elegido por la comunidad
De manera paralela a la ejecución de la obra, la Municipalidad impulsa un proceso participativo para definir el nombre que llevará la nueva plaza.
La subsecretaria de Descentralización del municipio, Melina Pepermans, explicó que la iniciativa se desarrolla junto a las instituciones del barrio y los vecinos. “Estamos trabajando en ponerle el nombre a la plaza. Hablamos con todas las instituciones del entorno al barrio Centenario y cada una propondrá tres opciones. Luego se realizará una votación abierta a través de un formulario digital y el nombre más elegido será el que identifique este nuevo espacio público”, señaló.
La funcionaria destacó además que se trata de “un espacio nuevo que surge donde antes había un terreno abandonado”, y remarcó que coexistirá con la cancha de entrenamiento del Club Centenario, generando un nuevo ámbito de encuentro para toda la comunidad. Asimismo, valoró que la plaza se encuentre en un sector estratégico de la ciudad, próximo al futuro desarrollo de los Juegos Suramericanos, consolidando un nuevo punto de referencia para vecinos y visitantes.
Con esta intervención, la Municipalidad continúa promoviendo la recuperación de espacios públicos como ámbitos seguros, accesibles e inclusivos, fortaleciendo la integración barrial y mejorando la calidad de vida de quienes habitan la ciudad.