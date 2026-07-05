Espacio recuperado

Qué nombre debería llevar la nueva plaza de barrio Centenario de Santa Fe

La Municipalidad capitalina intervino un capito abandonado. El nuevo espacio público cuenta con senderos accesibles, iluminación LED, juegos infantiles, sectores de permanencia y proyecta una cancha para el Club Centenario. Los vecinos e instituciones iniciaron un proceso participativo para su denominación.