Prónostico

Domingo frío, con neblina y una máxima de 15°C en la ciudad de Santa Fe

La ciudad amaneció con una temperatura cercana a los 5°C, neblina y elevada humedad. Para el resto del domingo se espera una jornada estable, sin lluvias y con una máxima de 15°C, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.