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Domingo frío, con neblina y una máxima de 15°C en la ciudad de Santa Fe

La ciudad amaneció con una temperatura cercana a los 5°C, neblina y elevada humedad. Para el resto del domingo se espera una jornada estable, sin lluvias y con una máxima de 15°C, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

Domingo con neblina en la ciudad de Santa Fe Créditos: Flavio RainaDomingo con neblina en la ciudad de Santa Fe Créditos: Flavio Raina
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El invierno comenzó con una mañana fría y húmeda en la capital provincial. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo estará marcado por la presencia de neblina durante las primeras horas, nubosidad predominante durante la tarde y la noche y temperaturas acordes a la época del año.

No se esperan precipitaciones y el viento rotará del noreste al sudeste a medida que avance la jornada.

Las zonas se verán afectadas por neblinas y bancos de niebla persistentes. Crédito: Flavio Raina.Las zonas se verán afectadas por neblinas y bancos de niebla persistentes. Crédito: Flavio Raina.

La mañana comenzó con una temperatura de 5,3°C, una sensación térmica de 4,2°C, humedad del 97% y visibilidad reducida por la presencia de neblina. Además, el viento sopla desde el este a unos 6 km/h, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1012,4 hPa.

Según el pronóstico oficial del SMN, durante la mañana persistirá la neblina, con viento del noreste entre 7 y 12 km/h. Hacia la tarde, el cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura máxima estimada en 15°C y viento del sudeste de entre 13 y 22 km/h.

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Durante la noche continuarán las condiciones de cielo mayormente cubierto, con una temperatura que rondará los 12°C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá muy baja, entre el 0 y el 10%, por lo que no se prevén lluvias para cerrar el fin de semana.

Las condiciones de estabilidad atmosférica favorecerán una jornada típicamente invernal, con ambiente fresco durante gran parte del día y sin cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

Ponóstico extendido:

Lunes

El inicio de la semana mantendrá características similares. Se espera una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 15°C, con ambiente frío durante la mañana y condiciones estables, sin lluvias previstas.

Martes

El descenso térmico volverá a sentirse con mayor intensidad. El SMN anticipa una mínima de 5°C y una máxima de apenas 12°C, consolidando un escenario de jornadas invernales y tardes frescas.

Miércoles

El frío se intensificará aún más. La temperatura mínima descenderá hasta los 4°C, mientras que la máxima alcanzará solo 11°C, convirtiéndose en una de las jornadas más frías de la semana.

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