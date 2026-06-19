Pronóstico

Cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzará con cielo ligeramente nublado y una mañana fría. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una tarde templada, sin lluvias y con viento del sector sur. El fin de semana mantendrá condiciones estables, aunque con un marcado descenso de la temperatura mínima el sábado.