Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con condiciones estables y cielo entre parcial y mayormente nublado, sin probabilidad de precipitaciones. Será un día fresco, con condiciones variables pero sin fenómenos significativos de impacto.
Clima
Qué dice el pronóstico de este sábado en la ciudad de Santa Fe
La jornada en la ciudad capital se presentará fresca, con una mínima de 2° y una máxima de 18°, cielo mayormente nublado y sin probabilidad de lluvias.
Cielo parcialmente nublado sobre la ciudad de Santa Fe durante todo el día.
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Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se ubicará en torno a los 2° y la máxima alcanzará los 18°. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada, sin indicios de lluvias.
El viento se mantendrá entre leve y moderado, con intensidades de 7 a 12 km/h durante todo el día. La dirección predominante será variable, sin ráfagas significativas.
Durante la tarde, el cielo alternará momentos de nubosidad con algunas aperturas de sol, lo que generará una sensación térmica algo más agradable.
La jornada en la ciudad capital se presentará fresca. Foto: Manuel Fabatia.
Pronóstico extendido
- El domingo se presentará con cielo parcialemnte nublado, con probabilidad de chaparrones durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 15°.
- Luego, el lunes se mantendrá el tiempo estable, con cielo algo nublado y sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima será de 7° y la máxima alcanzará los 14°.
- Finalmente, el martes continuará el tiempo estable en la región, con cielo entre mayormente despejado y algo nublado. Las temperaturas irán de una mínima de 5° a una máxima de 14°.
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