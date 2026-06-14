Pronóstico

Domingo frío y nublado en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe transita un domingo marcado por el frío, el cielo mayormente cubierto y temperaturas que apenas alcanzarán los 12°C. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones se mantendrán estables durante la jornada y no se esperan lluvias.