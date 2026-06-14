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Domingo frío y nublado en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe transita un domingo marcado por el frío, el cielo mayormente cubierto y temperaturas que apenas alcanzarán los 12°C. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones se mantendrán estables durante la jornada y no se esperan lluvias.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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La mañana de este domingo en la ciudad de Santa Fe arrancó con una temperatura de 8,3°C y una sensación térmica de apenas 5,4°C debido al viento del sector sur. El cielo se presenta cubierto y las bajas temperaturas seguirán siendo protagonistas durante gran parte del día.

Durante la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional prevé cielo mayormente nublado, una temperatura cercana a los 7°C y vientos del sudeste entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad se mantiene elevada, en torno al 84%, lo que contribuye a una sensación de frío más intensa.

Cuáles fueron las ciudades más frías de Argentina y dónde hizo más frío. Crédito: Guillermo Di Salvatore.Imagen ilustrativa Crédito: Guillermo Di Salvatore.

Por la tarde, la temperatura alcanzará la máxima prevista de 12°C. Aunque persistirá la nubosidad, las condiciones meteorológicas serán estables y la probabilidad de precipitaciones continuará en 0%. Los vientos seguirán soplando desde el sudeste con intensidad moderada.

Hacia la noche, el cielo presentará una leve mejora con nubosidad parcial. La temperatura descenderá nuevamente hasta los 9°C y el viento rotará al este, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El panorama general muestra una jornada típicamente invernal, con ambiente frío durante todo el día y sin eventos meteorológicos significativos. La buena noticia es que no se esperan lluvias ni fenómenos que compliquen las actividades al aire libre, aunque será necesario salir bien abrigado.

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Pronóstico extendido

Lunes

La semana comenzará con una mañana muy fría. El SMN anticipa una temperatura mínima de 4°C, la más baja de los próximos días, mientras que la máxima alcanzará los 16°C. Se espera una lenta recuperación térmica durante la tarde.

Martes

Las temperaturas mostrarán poca variación. La mínima será de 9°C y la máxima volverá a ubicarse en torno a los 16°C. El ambiente continuará fresco durante las primeras horas del día, con condiciones estables.

Miércoles

El alivio llegará de la mano de un leve ascenso térmico. El pronóstico indica una mínima de 9°C y una máxima de 19°C, convirtiéndose en el día más templado de la primera mitad de la semana. Las condiciones seguirán siendo favorables y sin lluvias previstas.

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