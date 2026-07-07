Pronóstico

Martes con neblina por la mañana y sol durante la tarde en la ciudad de Santa Fe

El frío seguirá siendo protagonista en la capital provincial durante este martes 7 de julio. La jornada comenzará con apenas 1°C y presencia de neblina, pero las condiciones mejorarán con el correr de las horas gracias al cielo despejado y al ascenso de la temperatura.