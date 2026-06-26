Pronóstico

Viernes con niebla por la mañana y una máxima de 19°C en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable en la capital provincial, con temperaturas en ascenso respecto al amanecer. La niebla marcará el inicio del día, mientras que por la tarde predominará el cielo parcialmente nublado y no se esperan lluvias.